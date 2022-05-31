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日本開放外國旅行團才1週！泰旅客確診　「全團隔離」行程喊卡

▲▼機場,日本機場,羽田機場,東京羽田機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲一名泰國旅客遊日期間確診，全團緊急隔離。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本24日實驗性開放美國、澳洲、泰國以及新加坡4個國家的小規模旅行團入境觀光，30日卻傳出有一名來自泰國的旅客喉嚨不適，當天行程隨即取消，而該名乘客也在當晚確診新冠肺炎。目前後續行程緊急暫停，除了染疫的旅客外，同團剩餘3人也在旅館隔離。

根據《共同社》報導，該名泰籍旅客30日上午表示喉嚨不太舒服，因此便到醫療機構接受PCR檢測，結果呈陽性。該名旅客並沒有發燒，症狀較輕微，而同團的其餘3人經快篩，結果皆呈陰性，但因是密切接觸者，目前已經被安排在另外準備的防疫旅館內隔離。

受此影響，該團後續行程緊急暫停。由於該旅行團本就是日本觀光廳為了測試未來正式開放觀光客入境後，如出現確診病患該如何應對，因此觀光廳也表示，會透過這次的經驗，完善外籍旅客入境觀光的指南方針。

日本5月24日開始，實驗性開放已經接種3劑疫苗的外籍旅客參加小規模旅行團，適用對象為美國、澳洲、泰國以及新加坡4個國家，未來也將於6月10日全面開放旅行團入境觀光。

根據最新規定，包含台灣在內的98個國家與地區的外籍人士，只要接種3劑指定品牌的疫苗，在入境時就可以免除篩檢與隔離。此外，6月10日雖然僅開放旅行團入境，但後續將持續根據疫情變化，決定是否開放自由行旅客入境。

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