南區床位吃緊！　屏東8歲童確診高燒遭3醫院拒收

記者黃翊婷／綜合報導

高雄一名網友日前聲稱，在高醫急診室看到一名媽媽抱著癱軟嬰兒哭喊，「我等了2個多小時，救救我的孩子」，沒想到屏東也傳出一名8歲確診兒童被3家醫院拒收的事件。屏東縣議員陳揚昨日（30日）質詢時提出此事，縣長潘孟安回應，已要求衛生局查出原因，同時也請各醫院檢討，希望未來不會再發生類似的狀況。

▲陳揚提到屏東有一名確診兒童發高燒，卻遭3間醫院拒收。（圖／翻攝自屏東縣議會網站）

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陳揚在質詢時提到，屏東醫療量能不足，尤其是在兒科急診方面，當地一名媽媽因為8歲兒子確診，出現高燒、嘔吐等症狀，上週日（29日）晚間自行開車前往醫院，結果屏東基督教醫院以內部有人確診需要清消為由拒收，衛福部屏東醫院以沒有兒科為由拒收，而屏東寶建醫院就算有衛生局介入協調，最後仍拒收，讓這名媽媽相當氣憤。

對此，潘孟安回應，看到這個消息時他也嚇了一跳，已經要求衛生局一定要查出原因，第一間醫院當時雖然剛好在清消，但不能因為這樣就拒收個案；第二間醫院則是公立醫院，不應該有這樣的態度；而第三間醫院接到衛生局電話時，院方表示不知道此事，醫師趕忙衝出去看，無奈當事人已經離開了。

潘孟安表示，之前才剛講完不希望出現人球事件，結果2週後就發生這樣的事情，縣府除了要求衛生局查出原因，也會要求醫院檢討，確保未來不會再發生類似的狀況。

▲5月30日全國醫療資源統計表。（圖／指揮中心提供）

而關於中南部的醫療量能狀況，指揮中心指揮官陳時中30日提到，全國總病床數有1萬3591床，空床率40.6％，根據前2天報告台北目前空床率是31.9％，整體北區空床率是50％，中區是46％，南區是28.8％，比雙北都稍微低一點，高屏區則是有53％、東區是47％，情況相對穩定，但南區佔床率達71％，可能是5月19日至5月30日收治人數比較多，開設數量有多一點。

陳時中表示，南區空床率已經剩下三成，情況比較吃緊一點，因此會和專家小組做相關研議，有需要可增開專責病房，目前也預計建議各醫院針對CT27至30的患者，可根據症狀和住院天數等情形，評估是否可以先解隔離出院，不過，相關規劃都還在討論，基本方向會授權各醫院專家去做決定。