俄軍每小時砲擊200次！　北頓內茨克恐成「下一個馬力波」

▲北頓內茨克（Sievierodonetsk）遭俄軍連環炮擊。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭東部頓巴斯地區最大城市北頓內茨克（Sievierodonetsk）淪為俄軍目前的主要攻擊目標，導致當地重要基礎建設全毀，甚至有超過三分之二的住宅被破壞。如今更有當地目擊民眾表示，北頓內茨克正經歷「每小時200次」的猛烈炮擊，戰況十分慘烈。

根據《衛報》報導，盧甘斯克州長蓋戴（Serhiy Gaidai）29日坦言，當地局勢全面升級，情況十分危急。俄軍正試圖切斷烏方後援，加強攻擊力度，包圍駐留當地的烏克蘭守軍。烏克蘭當局形容，北頓內茨克現在的情況就好比先前的馬力波，正在面臨猛烈攻勢。

▲烏軍試圖透過炸毀北頓內茨克（Severodonetsk）的主要橋樑防止俄軍推進。（圖／路透）



烏克蘭總統澤倫斯基表示，由於俄軍的持續炮擊，北頓內茨克當地的重要基礎設施幾乎全毀，並有超過三分之二的民宅被破壞。如今奪取北頓內茨克已經成為俄軍的主要目標。澤倫斯基直言，俄羅斯軍隊根本不在乎要為此付出多少生命。

北頓內茨克市長初步估算，已經有1500名無辜平民死於俄軍炮擊、藥物短缺或是無法治療的疾病。

頓巴斯地區的親俄分子聲稱，俄軍已完全佔領了北頓內茨克的鐵路樞紐利曼（Lyman），不過澤倫斯基再次強調，「烏克蘭正傾盡所有國防資源保護我們的領土。如果俄軍認為他們真的能佔領利曼和北頓內茨克的話，那他們就錯了。頓巴斯是屬於烏克蘭人的。」

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