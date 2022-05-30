不想上班！友自製「2條線快篩」　她見照片傻眼：紅筆收起來

▲一名女網友表示朋友因為不想上班，竟偽造快篩試劑兩條線的確診假象。（示意圖）

圖文／鏡週刊

本土疫情延燒，確診民眾必須隔離7天再加上自主健康管理7天，不少上班族確診請假在家休養，一名女網友就分享朋友為了不想上班，想偽造快篩試劑兩條線的確診假象，結果卻拍照卻忘記把紅筆收起來，貼文一出掀起一陣討論。

一名女網友在論壇Dcard曬出與友人的對話截圖，表示朋友因為不想上班，絕望到用紅筆偽造出一個顯示兩條線的快篩試劑，還拍照傳給原PO詢問看起來「會假假的嗎？」

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▲朋友偽造快篩試劑兩條線拍照傳給原PO問「會假假的嗎？」結果後方竟有一支造假用的紅筆。（翻攝Dcard）

只見照片中偽造兩條線的快篩試劑，其中T的紅線有點歪斜，原PO還看見快篩後方有一支造假用的紅筆，因此貼心提醒對方「會，紅筆收起來」。原PO在貼文最後表示，「到底什麼荒唐對話，要被他笑死，這樣搞到底會不會出事啊？誰來救救他」。

網友看了也傻眼回覆，「他不想上班可以離職其實」「無聊當有趣」「到時候短時間內真的中不就沒辦法再請了@@」「紅筆還擺在那邊，好好笑」「說實話第一眼很真，但線歪歪的」，還有人回應「我公司有同事就是用假的快篩跟公司請假，結果被公司抓到現在被fire了，供參考」「他要的話我可以拍給他真實的啦」。







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