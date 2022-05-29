新北希望市集結合登山健行　「遊當地、食當季」健康理念

▲新北希望市集結合登山健行。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市內有許多各具特色登山健行景點深受民眾喜愛，新北市農業局為協助在地農友銷售當季新鮮蔬菜，並推廣「遊當地、食當季」理念，於觀音山硬漢嶺步道、深坑炮子崙茶山古道辦理「新北希望市集」，讓農友展售自家生產農產品，也讓登山健行民眾帶新北健康農產回家享用。

農業局表示，位於五股區的觀音山硬漢嶺步道坡度較陡，適合常登山或者體力較佳者挑戰，步道內林蔭遮蔽茂盛，行走涼爽不酷熱，且山頂視野佳，可欣賞淡水河口、關渡大橋及大台北地區景緻，吸引不少遊客前來挑戰，農業局與觀音山管理站合作於旅客服務中心周圍辦理市集，每週六、日上午提供農友展售農產品，包含綠竹筍、蔬菜及花卉等各式當季農產。

農業局說，深坑炮子崙不僅有著名瀑布景點外，茶山古道沿線可以享受自然蟲鳴鳥叫，山頂百年草厝更是登山客必訪之地，農業局輔導深坑區農會及在地農友於步道沿途以良心商店形式（自助式）展售現採新鮮農產品，民眾可於希望市集自行選購農產品並投幣付款，再將選購農產放於置物櫃中，登山活動結束後再行領回，健行期間也可於沿途古厝稍作休息，拍風景美照，品嚐在地好茶，享受在地農友熱情。

農業局長李玟表示，現代人注重養身健康，常選擇登山健行當作運動，享受沿途美景的同時，也達到健身效果，農業局於登山步道、風景名勝及交通樞紐等地，辦理「新北希望市集」打造健康農產品牌，其中觀音山及炮子崙2處登山口市集據點，不僅協助農友銷售自身所產農產外，也讓民眾在登山健行的同時，能買到新鮮、健康的農產品，減少食物里程，落實「遊當地、食當季」健康理念，創造農友、消費者及環境三者健康。

新北希望廣場市集地點

１.新北市五股區觀音山旅客服務中心周圍。

２.新北市深坑區炮子崙步道（茶山古道）沿線。

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