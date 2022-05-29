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付錢還分手超暴怒！恐怖情人持槍指名女友坐檯　同事赴約慘遭勒脖

▲失戀，孤單，恐怖情人。（圖／翻攝PAKUTASO）
▲新北一宮姓男子不滿女友提分手，不僅傳訊恐嚇前女友周遭友人、親姊，還持槍威脅前女友同事。（示意圖／翻攝PAKUTASO）

記者郭玗潔／新北報導

新北一宮姓男子不滿兼職坐檯小姐的郭姓女友提分手，藉友人名義聯絡傳播公司，指名郭女坐檯，但只有倒楣的同事宋女赴約，宮男便持槍恐嚇宋女，要她連絡郭女前來，好在經紀人查覺有異，報警處理。新北地院審理後，依恐嚇危害安全等罪，處宮男合併執行徒刑5年5月；另判徒刑5月，可易科罰金15萬元。

31歲的宮男與郭女原為男女朋友，2人於2014年交往，曾同居約5、6年，過程中分分合合，宮男脾氣火爆，去年1月就曾發生2人在桃園摩鐵前爭吵，郭女搭計程車離去，宮男開車從後面追撞計程車3次，並以三字經辱罵員警之事。

郭女在去年8月又提出分手，宮男因曾替郭女支付生活費與繳納罰金，心生不滿，9月傳IG訊息給郭女友人恐嚇：「告訴她我做鬼也不會放過她」，11月又傳訊給郭女姊姊說：「麻煩跟妳妹說，叫她男朋友出來面對，把我錢騙光，讓我走投無路，我就要妳們全家陪葬」，讓郭女心生恐懼，更加斷絕聯絡。

宮男因為遍尋不著郭女，去年11月14日13時許假藉友人名義，以WeChat聯繫傳播公司經紀人，約綽號「凱凱」的郭女及綽號「Vicki」的宋女到汽車旅館坐檯陪唱。郭女因為不認識客人，擔心是前男友假冒，拒絕赴約，結果只有宋女前往，在房間內遭宮男以手勒脖，臉因而被揮打到腫起來，宮男還架槍恐嚇宋女馬上連絡郭女過來，凶狠表示「若郭XX今天沒有來，妳也不用離開」、「妳覺得這把槍是真的還是假的，要不要開一槍給妳看」，好在經紀人和宋女連繫後，察覺不對勁，報警處理，警方於同日22時許至旅館房內查獲宮男與手槍一支、子彈16顆。

新北地院經查，郭男過去有毒品前科，2016年方易科罰金執行完畢，素行尚非良好，審酌宮男之前在母親經營的店內工作，家境小康，犯後坦承犯行等一切情狀，依犯非法持有非制式手槍罪、恐嚇危害安全罪、剝奪他人行動自由罪，合併執行徒刑5年5月；另判徒刑5月，可易科罰金15萬元。

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