影／台灣年喝28.5億杯咖啡　文總邀中美洲小鮮肉開箱冠軍咖啡產地

記者陶本和／台北報導

文化總會今年推出「福爾摩沙進香團」計畫，邀請8國知名網紅走訪各地風土民情，以系列影片「開箱台灣」向國際宣傳。對此，文總27日公布第二集，邀請中美洲友邦宏都拉斯的鮮肉男模費南多帕瑪（Fernando Palma Hn）走遍台灣北中南各地，探訪台灣的咖啡產業及品嚐文化，與其家鄉、中美洲咖啡產量最大的國家宏都拉斯隔著太平洋遙相呼應。

文總表示，「福爾摩沙進香團」（Formosa Pilgrimage）Vlog系列影片將播出8集，分別由8位旅居台灣的外籍朋友擔任領旗人，以接領「文化進香」的任務指引探索體驗台灣的在地文化故事；在影片呈現上，採自然語發音，並搭配漢英字幕，可讓對台灣有興趣的海外朋友跟著領旗人深入認識台灣，台灣也透過8位國際親善大使，把在地故事傳達給世界。

文總於4月上架第一集，主角是曾在南北韓之間的板門店附近當兵的韓國男網紅、主持人盧開朗作為領旗人，打頭陣造訪位處兩岸前線的馬祖；接著，文總5月推出第二集費南多，他2015年自宏都拉斯來台，2017年取得元智大學工業工程與管理碩士學位後，以演藝、模特兒等職業留台。

今年29歲的費南多坦言，家鄉的電視經常報導台灣捐款、蓋醫院，「我就在想到底是什麼地方對我們這麼好！」但大多人分不清台灣與中國的區別，因此希望能在宏國人的心目中創造更好的「台灣印象」。

▼文總邀請中美洲友邦宏都拉斯的鮮肉男模費南多帕瑪（Fernando Palma Hn）走遍台灣北中南各地，探訪台灣的咖啡產業及品嚐文化。（圖／文總提供）



文總表示，台灣在日治時期曾是東亞最大咖啡豆產地，雲林斗六當時甚至擁有全亞洲最大的咖啡處理廠，後來咖啡種植雖漸式微，但近年台灣人熱衷喝咖啡，在全球精品豆消費能力高，更躋身精品豆種植實力的新星。據統計，台灣每年要喝掉28.5億杯咖啡，每天就要喝掉78萬杯，而咖啡館的密度還是全球最高。

文總說，來自同樣是咖啡重要產地的國家，費南多這次走訪北中南，先是到北市中山堂附近擁有40多年歷史的老牌名店「上上咖啡」，探訪堅持虹吸式手煮咖啡、保留咖啡最佳風味的經營理念；亦赴高雄「艾奇諾珈琲工坊」拜訪台灣第一位取得SCAE CDP（全球第49位）認證的世界冠軍咖啡烘焙師黃柏勳；更親自登上阿里山的「鄒築園」，找到有「阿里山咖啡王子」之稱的方政倫，訪問這位咖啡界的冠軍級人物、帶領的阿里山咖啡走向國際舞台的推手。

此外，費南多也在台北的「Tzubi Coffee」，拜訪了咖啡界知名的拉花藝術家林奐（曾在2014年獲台灣 TNT 咖啡拉花賽冠軍、及 2015 世界拉花公開賽東京場的季軍）並體驗拉花；另外也走訪「GABEE.」咖啡店，瞭解該團隊如何在5年內贏得了台灣5座冠軍及2座亞軍。

文總指出，本集影片在27日下午17：30在文化總會的facebook專頁、YouTube頻道、instagram及Twitter等平台上架，並陸續由領旗人、觀光、文化及涉外交流事務的機關機構等部門分享影片，提高影片對國際旅客及對台灣有興趣的國際朋友的擴散性，也歡迎國人透過其他國籍旅客的角度，重新探索台灣的土地和人文風情。

▼文總邀請中美洲友邦宏都拉斯的鮮肉男模費南多帕瑪（Fernando Palma Hn）走遍台灣北中南各地，探訪台灣的咖啡產業及品嚐文化。（圖／文總提供）

