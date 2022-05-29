「珠海雲」號是軍事用途？　陸媒諷：外媒聯想出一艘「科幻航母」

▲美軍事網站質疑，陸「珠海雲」號非科研用，有軍事用途。（圖／翻攝 《環球時報》樞密院10號）

記者任以芳／綜合報導

大陸首艘智能型無人系統科考船「珠海雲」號近期在廣州舉行下水儀式，主要以海洋科研為主。有西方媒體報導分析，「珠海雲」號最突出的特色是具有顯著的軍事用途，甚至是搭載無人機和水下無人潛航器的超級航母。遭陸媒諷刺，美媒又聯想出一艘「科幻航母」。

根據美國軍事網站《動力(The Drive)》日前報導分析稱，「珠海雲」號這艘巨大的無人駕駛船，表面上是為海洋研究而設計的，但具有先進的人工智能操作系統，至少可以進行半自主操作，也可以在軍事環境中用作各種無人武器和監視系統的指揮核心。

報導指出，「珠海雲」號被廣泛認為是「全球首艘具有遠程遙控和開闊水域自主航行功能的科考船」，其定制的人工智能（AI）操作系統，可以支持它作為各種無人平台（包括空中無人機）的母艦。

該報導是根據陸媒透露的訊息猜測「珠海雲」很可能具備半自動運行能力，還能與其他中國無人機/無人艇/無人潛航器的協同作戰。「珠海雲」號實際上是一艘同時能搭載無人機和水下無人潛航器的超級航母。

▲美媒分析「珠海雲」號是軍事用途，遭陸諷刺大作聯想。（圖／翻攝 《環球時報》樞密院10號）

對此，陸官媒《環球時報》旗下帳號樞密院10號指出，這艘被美媒形容為「擁有特殊軍事用途」的科幻航母，是一艘標準的科學考察船，美媒也能對其功能大作聯想。就連「珠海雲」號的基本任務，也引起「動力」網站的猜測。

根據之前資料顯示，大陸對「珠海雲」相關介紹其實非常公開透明。該船計劃於今年年底完成海上航行試驗並交付使用，將成為大陸首艘具有遠程遙控和開闊水域自主航行功能的科考船。

相關報導還透露，「珠海雲」號是南方海洋實驗室「智能敏捷海洋立體觀測系統（ISOOS）」的水面支持平台，屬於概念超前、世界領先的科考船，其寬敞的甲板可搭載數十台配置不同觀測儀器的空、海、潛無人系統裝備，能在目標海區批量化布放，並進行面向任務的自適應組網，實現對特定目標的立體動態觀測。它有助於改變傳統海洋觀測模式，獲取實時立體海洋觀測數據，提升海洋觀測效率。