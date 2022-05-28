猴痘不尋常擴散！全球20國近200例　WHO警告：恐是冰山一角

▲ 猴痘疫情引發恐慌。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

猴痘疫情擴散全球20多國，過去幾乎不曾出現個案的國家已發現近200例，但這恐怕只是開端。世界衛生組織（WHO）全球傳染病危害預防部門負責人布里安（Sylvie Briand）27日向各國簡報猴痘「不尋常」擴散情形時坦言，「我們不知道是否只看見冰山一角。」

《法新社》報導，自英國7日首度通報出現猴痘個案以來，WHO已接獲各國通報近200起確診病例，且這些國家都離猴痘原先流行的地區很遠。歐洲疾病預防控制中心（ECDC）估計這項數字為219例。

猴痘過去僅在部分西非及中非國家流行，如今卻在世界上其他20多個國家現蹤，包括美國、澳洲、阿聯及10多個歐盟國家等。西班牙截至27日有98例；葡萄牙有74例，皆為男性，年齡大多在40歲以下；英國則有90例。

布里安27日在向出席世界衛生大會（WHA）的成員國代表說明，「我們仍處於這起事件的最開端階段。我們知道未來幾天會有更多病例」，但強調不須恐慌，「這並非大眾應該擔心的疾病，不是新冠肺炎或其他會快速傳播的疾病。」

她指出，專家正試圖確認導致這種「不尋常情況」的原因，初步調查並未顯示病毒出現變化或發生變異，認為現在正是阻止病毒傳播的好機會，「若我們現在採取正確的措施，也許能夠輕鬆遏制這種情況。」

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