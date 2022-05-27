非洲猴痘蔓延全球？　港專家：需監測但不用恐慌

▲德國火速訂購4萬劑猴痘疫苗。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

非洲猴痘傳到歐美國家，外界很擔心是否可能傳播到亞洲地區？截至目前，沒有死亡病例出現，大部分病例的症狀是輕微的，大多數專家認為，不太可能出現一場猴痘大流行。世衛組織強調，雖然預計病例數會上升，但是總體疫情仍處於可控狀況。香港病毒學專家金冬雁也認為，「需要監測但不用恐慌。」

陸媒《澎湃新聞》報導稱，猴痘很少出現在非洲大陸以外的地區；與之前在中非、西非傳統流行地區報告的動物溢出到人類的病例不同，這次歐洲出現的病例與非洲沒有明顯的流行病學傳播鏈；同時，這也是世界範圍內首次在男同性戀者當中出現人傳人病例，這意味著猴痘病毒可能出現了新的傳播方式。

「大多數猴痘死亡病例發生在兒童和艾滋病毒感染者身上。」2003年，首個非洲之外的猴痘感染病例在美國報告。當時，美國暴發了一次小規模的由嚙齒動物傳給人引發的「猴痘」疫情，共確診35例猴痘病例。

2018年至2021年，英國確診了7例有奈及利亞旅行史的猴痘病例。直到2022年5月份，歐美多國同時報告的多起病例，才使猴痘進入到公眾的視野。

▲全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

猴痘是如何從非洲大陸「跳躍」到歐美國家的？香港大學醫學院病毒學家金冬雁認為，猴痘疫情可能已在英國或非洲以外的某個地方「悄悄流行」相當長的一段時間，只是當近期許多國家恢復因為新冠疫情而限制的國際旅行後，有利於其傳播，再次出現時才引起了公眾的注意。



「這是一個新的發展，這個密切接觸的傳播方式需要比較大的病毒量。但即使這樣，歐洲也就是幾百例，這個病毒的傳播性和致病性都還是很弱的。」金冬雁說。

金冬雁進一步解釋，猴痘的傳播方式跟它的「近親」天花相比，是不一樣的。目前來看猴痘在人類當中的傳播方式要有密切接觸了感染者的呼吸道分泌物、皮膚損傷，或被患者體液或病變組織汙染的物品（如患者皮疹破裂後流出的液體沾染的衣物、床單等）。猴痘病毒能在呼吸道飛沫中存在，但通常需要長時間面對面接觸才可傳播，只要保持距離，就不會通過氣溶膠傳染。

金冬雁強調，「需監測但不用恐慌」，大多數專家都表示沒有理由對這次的猴痘疫情感到驚慌，最近的疫情也不太會發展成為嚴重的流行病。從歷史上看，猴痘病毒並沒有在人與人之間非常有效地進行傳播，傳染性不高，總體而言，威脅公共安全的風險很低。

▲攝於1968年感染猴痘病毒的猴子皮膚組織切片，在50倍顯微鏡下的影像。（圖／CFP）

世衛組織也表示，猴痘不是一種非常容易傳播的病毒且迄今沒有導致重症。目前全球疫情處於可控狀態，保持良好衛生習慣和確保性行為安全等有助於控制猴痘傳播。

從歷史上看，接種天花疫苗已被證明可以預防猴痘，但接種疫苗存在引發嚴重副作用的可能。因此世衛組織並不推薦、也認為沒有必要大範圍接種疫苗。目前對於猴痘沒有特定的治療方法或藥物，大多數患者都會自愈，也不會留下疤痕。

