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武仙座τ流星雨下週二登場　今年最燦爛「可能每小時上千顆」

▲▼預估今年最燦爛的武仙座τ流星雨下週二登場，每小時可能出現上千顆。（圖／台北天文館提供）

▲預估今年最燦爛的武仙座τ流星雨下週二登場，每小時可能出現上千顆。（圖／台北天文館提供）

記者許敏溶／台北報導

天文迷看過來！全球引頸期盼，有可能出現每小時上千顆流星的武仙座τ流星雨，即將在下週二（31日）登場，台北市立天文科學教育館今（28日）表示，天文學家預測，在台灣時間下週二13時，極有可能出現每小時上千顆的流星暴盛況，但也不排除落空，天文館網站中列出多個北美洲當地直播點，讓台灣天文迷也能與全球共同見證這次大自然的精彩演出。

台北天文館指出，武仙座τ流星雨的母彗星為73P/施瓦斯曼-瓦赫曼3彗星（SW3），它在1995年進入太陽系內部時碎裂，在軌道上遺留大量殘屑，形成每隔16年接近地球的流星體帶。天文學家預測今年發生為台灣時間下週二13時前後，當地球穿越73P彗星在1995年分裂時所形成的流星體帶時，極有可能出現每小時上千顆的流星暴盛況，但也不排除落空的可能，全球流星迷正期待可能是今年最燦爛的流星雨。

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台北天文館表示，這次流星雨的最佳觀賞地區落在北美洲，當天近朔，沒有月光影響，觀測條件極為良好，而台北天文館網站中列出多個北美洲當地的暗空攝影機以及電波觀測直播點，還有國際太空站從四百公里高俯視地球的另類流星雨視角，讓本地天文迷能與全球共同見證這次大自然的精彩演出。

不過，天文館提醒民眾，流星體帶會有難以預測的漂移擴散，所以流星雨出現時間具有高度的不確定性，從下週二到下週三（6/1）都有可能出現，民眾晚上不妨抬頭看看星空，或許剛好遇上意外的驚喜。

此外，除了1995年的流星體帶外，天文館表示，下週二凌晨0時及18時，地球還將通過73P彗星在1892年及1897年產生的另兩條流星體帶，但由於密度小得多，預期流星數量也不多。

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