疑給藥太慢！47%死亡病例「在3天內就死」　陳時中回應了

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情持續延燒，死亡人數不斷攀升，根據統計，染疫3日內死亡佔47%，有醫師認為是給藥太慢，中央應該提出確診到死亡3日內的人數比例，可顯示出「藥給得快不快」。對此，指揮官陳時中今表示，三天內死亡大部分就是重症，一開始也不是用口服藥，這牽涉到醫院治療。

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民日前提到，口服抗病毒藥物應該在發病5天內給藥，最好72小時內就給，中央也應該提供確診到死亡3日內人數比例和確診到死亡2週內比例，分別可以顯示出「藥給得快不快」和「醫療品質及量能」。

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針對相關意見，陳時中回應，相關資料可以再整理，3天內死亡是一進來大部分就是重症，要開始也不是用口服藥，這牽涉醫院治療。

另外，國內也有兒科醫師根據美國數據推估，國內18歲以下兒童、青少年族群，將有80萬人染疫；中重症約2～6萬；死亡數約320～840人。

台灣兒童感染症醫學會邱南昌理事長則表示，台灣在兒童醫療照顧上應該比美國好，大家不要用美國模式推估，「我不相信台灣兒童會有這麼多死亡結果，請大家對台灣醫療要有信心。」