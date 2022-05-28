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全台確診地圖曝「9萬是高峰？」　陳時中：幾乎已是穩定

▲▼0528確診地圖（圖／翻攝本土病例地理分布）

▲今年本土已破178萬人染疫。（圖／翻攝本土病例地理分布）

網搜小組／劉維榛報導

今（28）日本土增8萬835例，以及暴增127死。觀察近一周確診狀況，昨日來到9萬4808例創新高，但有4天維持在8字頭，針對高峰是否就是9萬例上下，指揮中心陳時中表示，目前疫情攀到高原期，「依這幾天確診狀況，幾乎是穩定的」，未來發展會持續觀察。

疾管署最新「本土病例地理分布」可見，今年1月1日統計至今，共有178萬7668人染疫，其中破十萬的縣市，新北佔54萬7943人、桃園佔24萬5514人、北市佔24萬5514人、台中14萬3739人與高雄13萬9334人。

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關於今日新增8萬0835案例，各縣市分布狀況，新北依舊居冠，高雄與台中居二、三名，遠超過桃園與北市染疫人數，如下：

新北市16001例，高雄市9641例，臺中市9031例，桃園市8999例，臺北市7998例，臺南市6666例，彰化縣3597例，屏東縣2648例，新竹縣2509例，苗栗縣2024例，宜蘭縣1870例，新竹市1759例，雲林縣1466例，基隆市1433例，花蓮縣1326例，嘉義縣1014例，南投縣997例，臺東縣774例，嘉義市585例，金門縣203例，澎湖縣200例，連江縣94例。

比起昨日疫情破9字頭，今日又降到8字頭，是否「9萬確診數」是高點？陳時中表示，之前預計5月22日會進入高峰，單日確診數三種狀況為「低推估10萬人、中推估15萬人、高推估20萬人」，整體看來「就是高原區這樣走，依這幾天確診狀況，幾乎是穩定的」，未來發展會持續觀察。

近一周本土確診，23日掉到6字頭後，連三天維持在8萬多例，到了昨（27）日衝到9萬4808例創新高，今日則降到8萬835例，其中有73%屬於快篩陽確診。

►5月22日：7萬9441例
►5月23日：6萬6247例
►5月24日：8萬2363例
►5月25日：8萬9352例
►5月26日：8萬1852例
►5月27日：9萬4808例（創新高）
►5月28日：8萬0835例

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關鍵字：

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