陳時中估這天是高峰！　劉寶傑開轟「二百五」：我要是總統會氣死

▲衛福部長陳時中日前預估，國內疫情高峰會落在5月20日。（圖／記者屠惠剛攝）

記者邱晟軒／綜合報導

衛福部部長陳時中日前在立院接受質詢時指出，預估5月20日會進入疫情高峰期，連燒22天後，確診數才會逐漸下降。因為5月20日正好是總統蔡英文就職2周年，對此，資深媒體人劉寶傑傻眼痛批「陳時中二百五」，更表示「我要是總統我就氣死了！」

陳時中本月（5日）於立法院社福衛環委員會被問及國內疫情何時進入高峰期？陳時中回答，預估5月20日將會進入疫情高峰期，根據國外經驗，高峰大約維持半個月即開始往下走。

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對此，劉寶傑昨（14日）在政論節目《關鍵時刻》上傻眼直言「我真的覺得陳時中是二百五」，你怎麼會告訴我們說全台疫情高峰會在520？難道高峰在520是給總統的禮物嗎？「我要是總統我就氣死了！」

名嘴李正皓認同回應，我覺得很怪，如果520就職大典周年那天，正好是國內疫情最慘的時候，然後總統蔡英文還要發表演說，「你說蔡英文生氣不生氣？」

▲劉寶傑在節目中氣罵 ，「覺得陳時中是二百五」 。（圖／翻攝《關鍵時刻》YouTube）

另外，針對日前有台北市計程車駕駛職業工會到衛福部抗議，要求衛福部長陳時中下台負責。劉寶傑則認為，小黃司機從以前就是民進黨堅定的支持者，結果現在第一個跑出來抗議，很多民進黨側翼、民進黨人士已經何不食肉糜了，「他們已經完全不知道底層有多麼痛苦了。」

羅一鈞昨14日在疫情記者會上指出，綜合目前趨勢，一般認為高峰落在五月中下旬，看起來高峰可能落5月20至30日，快一點就是5月20日，晚一點就五月底，也可能跟疫情北中南區是不同。

羅一鈞進一步說明，北部疫情開始比較早，目前確診人數最多，但中南部也有一些增加情況，但大部分縣市現在仍是高原情形，這周末過完再看數目，從分區來看，會影響推估判斷，至於高峰有多少，先前有低推、高推等，現在看起來還沒到達低推估，故未來高峰可能每天達到10萬人，後續則要看整個疫情跟北中南地區變化。