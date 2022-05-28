郭彥均稱「很多孩子走了」被查辦！陳時中：不實炒作最高罰300萬

▲中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中說明。（圖／指揮中心提供）

記者楊晏琳／台北報導

藝人郭彥均25日晚間在臉書分享與醫護朋友的對話，內容提到「看到這（麼）多孩子，就這樣走」等，引發外界質疑真實性，雖已刪文、道歉，但行政院長蘇貞昌仍指出，會究責查辦。指揮中心指揮官陳時中則表示，「不實炒作不應該」，同時藉此事宣導，勿隨意散布不實謠言，否則將依法開罰最高300萬元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲指揮中心5/28公布散播疫情謠言、不實訊息罰則。（圖／指揮中心提供）

陳時中表示，近來大家頗為關心兒少問題，但不少人也藉此做些相關炒作，他說，「每個生命喪失大家都是婉惜的，但是用這樣的東西來擴大，或做不實炒作不好、也是不應該的。」

陳時中接著說，國內目前有8位兒童過世，都是在4/15以後發生，也並非同一個時間地點或縣市，「網路上有些流傳的訊息明顯與實際疫情不符，會進一步釐清是否有特定人士團體散播不實訊息。」

陳時中強調，若查明後屬實，會依照「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條開罰，最高可處300萬元或三年以下有期徒刑或拘役。他也呼籲，「不實訊息不是只有這個，若有惡意、虛假的訊息，請大家不要任意傳播。」