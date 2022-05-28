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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「要辦郭彥均，連我一起辦！」　她轟蘇貞昌：國家機器封人民嘴

記者邱晟軒／綜合報導

藝人郭彥均在臉書分享與醫護朋友對話，直指醫院情況很慘，「看到這麼多孩子就這樣走了」，截圖曝光後引發熱議；行政院長蘇貞昌今（28日）受訪時痛斥，不實謠言有很明顯的操作痕跡，將加以究責、查辦。對此，國民黨台北市議員王鴻薇抨擊「如果要辦郭彥均也一起辦王鴻薇！」

王鴻薇今天在臉書發文表示，藝人郭彥均在臉書分享友人心情，一句「很多孩子都走了」引發塔綠班出征，讓郭彥均下架貼文道歉。王浩宇還要告郭彥均，王浩宇就算了，行政院長蘇貞昌竟然動怒要把郭彥均法辦，政府不能保護孩子，只會動用國家機器封人民的嘴，讓你不能講，不敢講，真是是可忍孰不可忍。

▲▼郭彥均稱「很多孩子走了」，蘇貞昌斥不實謠言要查辦。（圖／翻攝郭彥均臉書、記者李毓康攝）

▲郭彥均稱「很多孩子走了」，蘇貞昌斥不實謠言要查辦。（圖／翻攝郭彥均臉書、記者李毓康攝）

王鴻薇認為，蘇貞昌昨天以行政院長之尊，以老縣長之姿到新北市藥局視察，面對的不是民眾的掌聲反而是嗆聲，或許蘇貞昌老羞成怒，乾脆拿郭彥均開刀。但是在網路上已經一堆發出「很多孩子都走了」的悲鳴，蘇貞昌難道要統統法辦嗎？

「如果要辦郭彥均也一起辦王鴻薇！」她感嘆，每個孩子都是父母的心頭肉，手中寶，每一個孩子都是獨一無二，看到這麼多孩子在這場疫情中死亡，或轉成中重症，每個人心都是痛的。到昨天為止已經有8個孩子失去生命，請問蘇貞昌，這樣的孩子死亡人數不多嗎？還要死幾個你才覺得夠多？

王鴻薇文末呼籲，不想再看政治人物的冷血。願上天憐憫每一個父母，在疫情中，孩子們不要再多犧牲生命，不要再受重症之苦，我們要的是守護不是法辦！

▼郭彥均臉書發文，現以刪文。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

▲▼郭彥均。（圖／翻攝自Facebook／郭彥均）

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