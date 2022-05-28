「1品項」回歸好市多熟食區　爆一片歡呼聲：終於等到了！

▲原PO發現好市多熟食區一商品，興奮歡呼「終於回來了！」（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多（Costco）賣的東西五花八門，除了被會員視為經典的常態性商品，賣場也常常推出新品，或重上架某樣品項，吸引會員們搶購。日前就有會員發現，熟食區重新擺出一樣美食，忍不住拍下照片分享，留言區瞬間爆出一片歡呼聲，「終於回來了！」「謝謝告知！真是太棒了！」「等好久了！」

有會員在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出照片，只見他拍的是擺放烤雞、雞大腿、美式辣雞翅的熟食區，重點則放在一款「客家鹹豬肉（HAKKA SALTED PORK）」上，文中感動笑呼「終於回來了……」，並說之前有一款叉燒肉真的不合口味。

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▲好市多重新上架客家鹹豬肉。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

照片一出，意外造成一波不小的騷動，「歡呼，終於回來了！明天去報到」、「再加蒜苗，炒飯很好吃」、「相較叉燒肉，個人一定會選擇鹹豬肉」、「鹹豬肉好吃又便宜」、「這個買回來切小塊，炒高麗菜很好吃唷」、「這我家人超愛，買過一次就沒再出現了。」

也有會員表示，其實這個鹹豬肉的口味並沒有很道地，但還是很美味，「這不是客家鹹豬肉沒錯，但好吃，不會太鹹太硬」、「這個雖然不像鹹豬肉 但是後面那塊皮再煎焦後很好吃」、「名稱叫客家鹹豬肉，實際上吃起來像是紐澳良烤豬肉」、「是好吃的烤豬肉，切薄片炒蒜苗就中式，炒洋蔥就變西式，包生菜變韓式。」

另外，還有人為叉燒平反，「叉燒很香啊～我喜歡」、「可是我覺得叉燒很好吃欸」、「叉燒肉明明就很好吃」、「蜜汁叉燒肉我烤過覺得不錯啊」、「我買的叉燒肉超好吃」、「叉燒肉我都買回家以後，切薄片再烤10-15分鐘，超正點的，還可以生菜包肉吃，也很讚。」