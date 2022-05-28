北京金准核酸檢測違法被查！老闆被起底　現為百億上市公司董事

▲北京近日爆發疫情。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

據北京市公安局官方微博27日通報，北京金准醫學檢驗實驗室有限公司在核酸檢測過程中涉嫌違法犯罪的行為，遭到警方立案偵查，目前實驗室法定代表人、43歲王姓男子等人已被查獲，案件正在進一步工作中。據了解，該實控人現為百億上市公司董事。

綜合陸媒報導，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組檢疫檢測工作組副組長，北京市衛生健康委員會副主任、新聞發言人李昂27日在記者會上透露，北京金准醫學檢驗實驗室在近期的核酸檢測工作中，違規對多管樣本進行3管混管檢測，嚴重違反質量安全規定，影響檢測結果準確性，導致對核酸檢測陽性人員發現和管控不及時，造成疫情進一步傳播風險。

家住河北廊坊大廠的王女表示，前一段時間，她至少有 5 次的核酸檢測服務皆是這家北京金准醫學檢驗實驗室提供的，最後一次是 16 日，之後核酸檢測結果顯示的機構名稱就已更換。資料顯示，北京金准醫學檢驗實驗室有限公司（下稱金准醫學）成立於 2019 年 5 月 28 日，註冊資本為 1000 萬元人民幣，法定代表人為王學剛。

天眼查數據顯示，金准醫學法定代表人王學剛同時擔任公司執行董事和經理職務，在股權穿透後，共持有金准醫學39.34%股權，為公司實際控制人。

數據顯示，王學剛2002至2006年在丹麥奧胡斯大學留學，現為精準基因科技有限公司董事長、貝殼社創始合夥人；曾任華大基因歐洲、美洲華大CEO，華大基因、華大醫學執行副總裁，美國生命技術公司中國技術經理；參與1%人類基因組計劃，中丹家豬基因組計劃，水稻基因組計劃。

關聯關係顯示，王學剛還擔任A股上市公司百普賽斯董事一職。北京百普賽斯生物科技股份有限公司（下稱百普賽斯）成立於 2010 年，是一家專業提供重組蛋白等生物試劑及技術服務的高新技術企業。 不過百普賽斯董秘辦工作人員表示，暫未關注到上述警方通報；自2017年，王學剛擔任公司董事一職，但為公司外部董事，不參與公司具體經營，也不擔任其他職務，公司與金准醫學也無業務往來。

而據巨潮網公佈的百普賽斯董監高信息顯示，王學剛畢業於奧胡斯大學生物信息專業，碩士研究生學歷，從兩方公開的履歷看，與金准醫學實控人明顯為同一人。

另一方面，據「清風北京」微信公眾號消息，北京房山區衛生健康委員會副主任楊大慶、醫政科科長晉長皓、醫政科三級主任科員邢曼，因在對北京樸石醫學檢驗實驗室監督管理過程中，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受房山區紀委監委紀律審查和監察調查。