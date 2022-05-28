上次鑰匙弄瞎這次石頭塗鴨　黃捷宣傳布條又被惡搞...同一人幹的

記者吳世龍／高雄報導

有白眼女神之稱的高雄市議員黃捷，日前才發生宣傳布條遭人「挖眼」案件，沒想到再另一處又發現布條遭「塗眼」，經警方調查後發現，這2起事件都是60歲的傅姓女子為所，而這次塗眼的理由是「工作不順，心情差」，警方再度以毀損罪嫌將傅女函送法辦。

▲▼警方日前才偵破傅女犯下黃捷布條挖眼事件，沒想到她又再度犯下塗眼黃捷布條。（圖／記者吳世龍翻攝）

黃捷23日在臉書表示，發現又有布條被割眼，怎麼都是針對眼睛，她也感謝熱心民眾回報，也報警了。還說到，上次挖眼布條那案件，警方已破案，犯案者也承認了，至於犯罪動機，目前仍在了解中。她也再次呼籲大家別因一時的政治情緒沖昏頭而犯法，得不償失！

鳳山警方於23日下午偵破傅女「挖眼」案件後，卻在同一天再度接獲黃捷議員服務處報案，指出位於鳳山區瑞興路上之宣傳布條有刮損痕跡，警方獲報後立即組成專案小組，積極調閱周邊監視器，連續調閱過濾數日，發現傅女14日上午出現在案發現場。

警方於27日通知到案說明，傅女向警方坦承該處布條也是她破壞，辯稱近日因工作不順，心情差，當天騎車路過布條時，就順手撿拾地上石頭在布條上塗鴉，對於不當行為表示抱歉及後悔，警方訊後，依毀損罪移送高雄地檢署偵辦。