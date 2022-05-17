黃捷出關上工了！跟風韓星「倒V」自拍　網讚：辣妹議員回歸

▲黃捷跟風韓星「倒V」自拍，開心自己出關上工了！（圖／翻攝自黃捷FB粉絲專頁）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市議員黃捷6日自爆快篩陽性，7日PCR陽性確診，在隔離10天後，今（17）日快篩陰性，終於出關上工。她跟風韓星現正流行的「倒V手勢」大秀自拍美照表示，現在身體差不多恢復了，但喉嚨還是有點癢，等完全康復，一定要吃麻辣鍋。

▲黃捷確診隔離10天，今日快篩陰性出關。（圖／翻攝自黃捷FB粉絲專頁）

黃捷在確診後隔離10天，今天終於踏出房門出關！上工！她大秀「倒V手勢」自拍表示，為保險起見，她有快篩陰性才出門，她表示，現在身體差不多恢復了，但喉嚨還是有點癢，等完全康復，一定要吃麻辣鍋。

▲黃捷拍照表示，謝謝這段時間陪伴她的密封條同學。（圖／翻攝自黃捷FB粉絲專頁）

她說，接下來自主管理的七天，避免接觸不特定人群，她會自主避開地方行程，請鄉親不用擔心，也提醒這段期間大家都要好好照顧自己的身心，一定可以撐過去。

不少網友則在她的PO文底下留言恭喜她，有網友說「辣妹議員回歸了」、「年輕人恢復就是快」、「強勢回歸!」、「笑容真甜美」，另外也有網友提醒「黃議員！先吃一些比較溫和的食物，等康復後 過陣子再吃比較刺激的食物對身體比較好。加油！」。