美日會談挺台海和平　陸駐日大使：為他人火中取栗只會損人害己

▲美國總統拜登與日本首相岸田文雄舉行高峰會談。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）與日本首相岸田文雄23日舉行會談，雙方並在會後發表聯合聲明，重申台海和平穩定的重要性。對此，中國大陸駐日大使孔鉉佑表示，這再次暴露出美企圖對華圍堵遏制的險惡用心，也暴露出日方主動配合美對華戰略的消極傾向，「為他人火中取栗只會損人害己，走以鄰為壑的歧途注定走不遠也行不通。」

孔鉉佑接受《央視》訪問時提到，日美同盟作為冷戰產物，如果執迷於結盟對抗、零和博弈那一套，只會失道寡助，走進歷史死胡同，「中方已分別向日美提出嚴正交涉，表達強烈不滿。我們敦促日美同盟順應歷史大勢，停止挑動大國競爭和陣營對抗，不要讓早已過時的冷戰劇本在亞太重演。」

孔鉉佑指出，「日本作為亞洲一員和中國近鄰，應為地區和平、穩定、繁榮發揮建設性作用。但其所作所為讓我們不得不強烈關注，日方在本地區究竟想扮演什麼樣的角色？究竟在戰略上要何去何從？中方想強調的是，為他人火中取栗只會損人害己，走以鄰為壑的歧途注定走不遠也行不通。」

孔鉉佑還說，當前中日關係正處在關鍵十字路口，日方只有端正對華心態，校正戰略走向，真正將構建建設性、穩定的對華關係的表態落到實處，才能避免對中日關係造成更大損害，才是真正對本地區的穩定繁榮負責。

根據美日會談後所發表的聯合聲明，拜登與岸田均認為，美日兩國在台灣議題的基本立場未有變化，重申台灣海峽和平穩定的重要性是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，敦促和平解決兩岸問題。