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社會 社會焦點 保障人權

確診男「提早21hr自動解隔」喝酒　酒駕被攔嗆：用哪一條辦我？

記者邱中岳／台北報導

北市文山第二分局警員在18日凌晨3時許於路上巡邏，行經興隆路2段巷弄內，卻發現1名男騎士轉彎未打方向燈，攔下後聞到男子身上有濃厚酒味，最後酒測值竟達0.31，男子突然嗆聲「我坦白說啦，我是確診者，現在要用哪一條辦我？」警員確認身分後仍依規定送辦。

警方調查，北市文山第二分局興隆派出所警員吳旻諺、鍾伯彥日前擔服巡邏勤務，行經興隆路二段時，發現40歲的張姓男子騎車，轉彎時未依照規定打方向燈，於是上前將張男攔下開單。

▲▼男子酒駕被攔查，還驚爆自己「確診」，但仍被警方依規定送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲男子酒駕被攔查，還驚爆自己「確診」，但仍被警方依規定送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

張姓男子被警員攔下後，身上散發出濃郁酒味，警方立刻對張進行酒測，最後酒測值達0.31，警員準備扣車逮人時，張突然向囂張警方表示，「我坦白說啦，我是確診者，現在要用哪一條辦我啦？」

警員聞訊不敢大意，請派出所送來防護衣等，最後查防疫專線，原來張男在19日的零時許才解除列管隔離，卻為了喝酒將列管手機放於家中規避電子圍籬，提早21個小時自動解除隔離，且趁機外出買酒飲用，警方詢後將張男依刑法公共危險罪移送。

▲▼男子酒駕被攔查，還驚爆自己「確診」，但仍被警方依規定送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲張姓男子提早21小時自動解隔，將手機丟家中偷溜買酒喝，被攔查還嗆「我是確診者」。（圖／記者邱中岳翻攝）

事後因確診自己提早解除隔離，並離開隔離區域，也另依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例函送衛生局裁處罰鍰，警方指出，確診民眾應遵守防疫規定，並且切勿以為確診違法就不會被警方送辦。

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