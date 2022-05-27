台東兒童遊戲場安全管理人員訓練　為兒童玩的安全把關

▲台東縣兒童遊戲場安全管理人員訓練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「安全管理人員是兒童遊戲安全第一道防線」，111年度台東縣兒童遊戲場安全管理人員訓練第1場次，日前由社會處辦理並於社會處研習教室舉行。

課程主要內容有兒童遊戲場相關法令規範、兒童遊戲場基本保養與維護、兒童遊戲場安全管理程序及方法及兒童遊戲事故傷害預防與危機處理等，參與人員在通過測驗之後即能取得結業證明，希望讓與會之相關從業人員能學習到安全管理的專業知識與技能、強化緊急事故應變處理能力，一起為國家未來主人翁的遊戲安全而努力。

社會處處長陳淑蘭則指出，為維護兒童遊戲場設施安全，防止兒童傷害事件發生，衛生福利部頒訂「兒童遊樂設施安全管理規範」，規定主管機關每年應稽查並舉辦安全管理人員訓練，設施設置者應向主管機關提供符合國家標準及法規之試驗報告與合格保證書、投保公共意外險，管理人員應有安全管理人員結業證書、每日進行設施目測檢查、每月定期檢查填寫自主檢查表，台東縣截至110年底共計列管兒童遊戲場181家，除國小兒童遊戲設施陸續改建外，其餘家數稽查率皆達100%。

陳淑蘭進一步說明，縣政府每年舉辦2場次兒童遊戲場安全管理人員訓練，透過專業、優秀的講師講授管理人員應備能力之課程，以提供兒童一個安全無虞的遊戲場域，能盡情地玩樂及探索。