▲為吸引國際人才留台，台大首推「國際引路人計畫」，也是全國第一個專為國際生打造的師徒制實習計劃。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受到少子化影響，台灣產業出現人才荒，為促進台灣與國際人才市場鏈結，培養國際人才在地化，台灣大學今天（23日）宣布啟動「台大國際引路人計畫」，開辦國際學生暑期實習計畫，是全國第一個專為國際生打造的師徒制實習計畫，今年將招收170人，將有台積電、高通等超過70間機構與100位代表共襄盛舉，一同培育國際人才，並為優秀外籍人才開拓留台服務道路。

受到少子化海嘯衝擊，台灣產業出現人才荒，在半導體產業尤其明顯，各領域缺才，也讓企業老闆好頭痛，台大今天在校長管中閔帶領下，宣布台大國際事務處開辦的國際學生暑期實習計畫，包括台積電、友達、高通、台灣保時捷、台灣愛立信等國內與國際知名企業都參與這項計畫。

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▼吸引國際人才留台，台大首推「國際引路人計畫」。（圖／記者許敏溶攝）

台大有來自70國、超過3千位國際生，管中閔指出，過去多年來，自己注意到國際生來到台灣，首先要適應台灣環境，這還是有點困難，而且很多國際生想留在台灣，卻因為台灣制度與法令關係而無法留下，這次「台大國際引路人計畫」是很重要嘗試，希望國際生在學時，就能找到國內與國際機構的實習機會，未來國際生不管要回母國或繼續留在台灣，因為有這樣的企業經驗，都能順利銜接未來工作，有朝一日，這些學生也將成為國內企業進入全球市場的引路人。

管中閔強調，「台大國際引路人計畫」不只是把學生送到企業實習，而是非常重視「引路人」，也就是讓有經驗的企業界前輩或管理人，擔任國際生的實際帶領人，讓學生比其他人更早接觸經營層面的實務經驗，開拓學生視野，有助於其成長，期待未來企業界負責人能給予支持，因為在新時代，學習是非常重要，台大學生更應該多到實際場域實習，也為台大打開一條新的道路，

台大國際事務處長袁孝維進一步說明，首屆「台大國際引路人計畫」，預計從台大約3千名攻讀學位的國際生當中，選出170名，從大學到碩博士生都可，篩選方式除了書面資料，最重要是面試，從面試中找出有熱情真誠、願意留在台灣工作的國際生，為台灣增添競爭力。

不同於一般實習，袁孝維指出，實習預計在暑假進行，而且由高階主管親自帶領國際生進行實習，打造的師徒制實習計畫，實習期間是否有薪資，則由該企業決定，今年超過70間機構、100位代表共襄盛舉，明年將會擴大辦理，包括台灣學生若能修讀比較多的英文課，英語能力達到一定標準，也可以加入這項計畫。

▲來自德國的國際生連德威，也希望能參加「國際引路人計畫」。（圖／記者許敏溶攝）

來自德國的國際生連德威，目前為台大腦與心智科學研究所碩二研究生，6年前就來台灣的連德威說，很期待這樣的實習機會，將會提出申請，會鎖定德商台灣默克公司，畢業後若能留在台灣工作也不錯，但因為自己來自德國，若能在默克公司實習，為來自己若返國也會有幫助。