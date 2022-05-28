「6歲↓免費快篩」下週開領！5大QA一次看　買過實名制仍可拿

▲6/1日起，0～6歲幼兒可免費領取快篩試劑。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊晏琳／整理報導

為提供幼兒家庭更足量的家用快篩、保障無法接種疫苗之孩童健康，指揮中心宣布，6/1日起免費提供0～6歲幼兒快篩試劑。指揮官陳時中也補充，第二輪實名制將在6月「第二週後」開賣，呼籲第一輪還沒買的儘快買，6月第一週就讓給家長領快篩。幼兒免費快篩新制將上路，怎麼領、有無時間限制？《東森新媒體ETtoday》整理相關QA，供民眾參考。

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Q1：哪些人可以領免費快篩？何時開始領？

A1：自6/1至6/30止，2016年1月1日（含）以後出生之0～6歲兒童皆可領取，每人5劑。並依照身分證字號尾數分流，單號一、三、五；雙號二、四、六；週日皆可領取。

Q2：該去哪裡領快篩？

A2：可至全國近販售家用快篩之實名制健保特約藥局，以及地區衛生所領取。提醒民眾，領取時需攜帶0～6歲幼兒之健保卡。為方便民眾得知各地快篩試劑存量，健保署也提供4個家用快篩試劑地圖查詢：

►臺灣COVID-19快篩試劑購買地圖

►COVID-19實名制快篩試劑地圖

►家用快篩熱度圖

►加入LINE官方「全台快篩低價販售所」帳號

Q3：有時間限制嗎？孩子還沒有健保卡怎麼辦？

A3：指揮中心說明，原則需於6/1～6/30完成領取；但政策實施時，尚無健保卡之新生兒或後續出生者，仍可於拿到健保卡後再行領取。

Q4：孩子在第一輪就已經買過快篩，還可以免費領嗎？

A4：可以！目前約有124萬幼兒符合資格，曾經購買過實名制快篩的孩童父母，仍可再免費領取一次快篩試劑。

Q5：領到的快篩有年齡使用限制嗎？

A5：有。指揮中心表示，提供的家用快篩僅可用於2歲以上孩童，幫2歲以下幼兒領取的免費試劑，可供家長使用，勿使用於2歲以下幼兒。

陳時中說明，太小的孩童無法使用抗原快篩、也無法接種疫苗，因此最重要的保護來源還是「家人不要染疫」，呼籲民眾勤洗手戴口罩，若有症狀可快篩，及早發現、及早隔離治療。

※補充：指揮中心曾指出，2歲以下幼兒雖不符快篩試劑適用年齡，但因故仍接受快篩檢測者，只要家長使用食藥署認證唾液快篩、鼻咽快篩幫小朋友採檢，經醫師評估確認後，仍可被認定確診。