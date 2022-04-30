台鐵工會五一休假不出勤　嘉義「類火車」＋地區轉乘疏運

▲▼ 5/1台鐵列車停駛，嘉義地區轉乘資訊 。（圖／交通部公路總局嘉義區監理所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應5/1台鐵局列車停駛，嘉義市監理站配合公路總局整體運輸規劃，嘉義火車站周邊已備妥轉乘運能，確保運輸服務不中斷。嘉義市監理站表示，於5/1當日將於嘉義地區各火車站與嘉義市轉運站派員進駐協助引導旅客，並即時掌握旅客乘車狀況務必使運能充足以滿足旅客需求。

嘉義市監理站表示，為台鐵休假停駛所有班次列車的運輸衝擊，其中國道客運服務城際間運輸部分，在嘉義火車站後站有嘉義先期交通轉運中心提供國道客運運輸服務，計有國光客運【1834】往台北、【1870】往台中；統聯客運【1618】往台北；和欣客運【7506】往台中與【7502】往新營、麻豆轉運站、高雄。旅客亦可透過高鐵快捷公車【7211】、【7212】轉乘至嘉義高鐵站，提供南來北往的長途運輸服務。

在區域間運輸服務部分，以嘉義火車站往北方向，於鄰近之中山路嘉義客運總站可搭乘【7700】路線可達嘉北、民雄、大林、斗南、斗六等地區，該路線運行在串聯雲嘉主要幹線的台1線上並與台鐵軌道並行，與類火車相近，可服務原搭乘火車乘客的需求，並提升服務能量由原來的10班次加開到28班次。

以嘉義火車站往南方向，有嘉義客運【7205】、【7206】、【7209】與嘉義縣公車處【7324】、【7327】(可達水上站) ，另外在水上與南靖火車站間服務缺口，也已協助火車站調派九人座車在兩個站點間機動開車以服務需要搭乘的旅客運輸。

另針對臺南地區旅運需求，嘉義區監理所積極與臺南市政府協調規劃2條當天限定的「類火車」臨時路線，彌補火車停駛導致的運輸缺口。

嘉義區監理所所長黃萬益表示，經盤點臺南地區臺鐵沿線公共運輸量能，尚有部分運輸缺口路段，為便利臺南民眾各車站往返，嘉義區監理所與臺南市公共運輸處規劃北線「【0975】後壁—善化」、南線「【0976】善化—台南」兩條「類火車」替運路線，服務服務時間自5月1日上午6時起至晚間10時止。北線「【0975】後壁—善化」沿途停靠後壁、新營、柳營、林鳳營、隆田、善化等站；南線「【0976】善化—台南」，沿途停靠善化、永康、新市、台南等站。由遊覽車採類火車方式停靠臺鐵沿線站點疏運，來回雙向對開，原則每20-30分鐘1班，並由臺鐵派員依鐵路票價販售車票，可購票或刷卡上車。另外「拔林」及「南科」火車站因搭乘旅客數不多，臺南市公共運輸處主動規畫安排由計程車業者接駁至善化火車站再轉乘類火車路線。





臺灣鐵路管理局已在該局網站「旅客服務/五一勞動節應變計畫專區」內(網址：https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip)提供相關替代路線資訊，亦可透過公路總局https://www.thb.gov.tw/）與嘉義區監理所(https://cyi2.thb.gov.tw/)網頁查詢，歡迎民眾多加查詢利用。