「國旅振興」細節出爐！自由行每晚補1300元　玩樂園門票打3折

▲觀光局公布下半年國旅補助計畫。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

行政院今日公告各部會振興措施，其中將有55億元預算用於觀光振興。交通部觀光局辦理獎勵團體旅遊、自由行國旅補助、主題樂園票價優惠等振興措施，民眾住宿最高一晚可領1300元補助，還可以3折票價玩樂園，詳細補助細節將於6月中旬公布。

觀光局表示，在協助旅行業方面，將持續辦理獎勵團體旅遊，除原規劃每團15人以上，旅遊天數為2天1夜以上，每團可補助2萬元外，另提出加碼條件，如行程符合「全程聘用同一名無雇主導遊或領隊擔任隨團服務人員」、「原住民地區使用當地導覽解說人員」等加碼條件者均可獲得額外補助，最高每團可以補助3萬元。

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在旅宿業方面，民眾如於平日(週日至週四)住宿合法旅宿，每房每晚最多折抵新臺幣800元，而入住自行車友善旅宿、星級旅館、好客民宿等，加碼折抵500元，即最高每房每晚可折抵1300元，每人限使用一次。

在協助觀光遊樂業方面，國人於平日前往主題樂園，將可享票價3折優惠入園。

觀光局表示，將於本週邀集相關公協會及業者座談，針對前開輔導作為進行討論，以符合業者需求，相關協助措施預計於6月中旬公布，藉以協助觀光產業維繫營運，並落實「疫後轉型、國旅先行」理念。