快訊／柯文哲曝北市已10％人口確診　「已經過了峰值」

記者蘇晏男／台北報導

中央流行疫情指揮中心27日宣布新增9萬4808起本土病例，其中台北市9503例。台北市長柯文哲下午召開防疫記者會，他表示，台北市至今已約25萬人確診，代表北市已有10％人口確診了。

柯文哲27日下午在北市防疫記者會上表示，台北市本土今增加9503例、境外18例，目前全國死亡率比較高，因為確診案例跟死亡曲線落差10至11天，所以現在是反映10天前的確診數，死亡數還會維持一陣子。

柯文哲指出，目前北市12區的確診數分布蠻平均，代表病毒到處都有，而拿雙北確診數合計來看，這周比上周低，但峰值不是很陡峭，表示頻踩煞車的策略有效，確診數沒有衝來衝去。台北市估計大概維持1萬上下，雙北合計差不多3萬上下，目前醫療量能還可以應付，算是兼顧防疫還有經濟。

柯文哲表示，六都確診數來看，台北市排到第五，北北基桃大至穩定，而台中跟高雄追上來了，代表病毒擴散出去了，大概之後所有縣市「每10萬人口的感染人數」，數字不會差太多。

柯文哲提到，今天北市大概25萬人確診，若假設台北市人口250萬，代表北市已有10％人口確診了；依過去幾個國家經驗，峰值大多落在總人口10％，所以這跟台北差不多，「就已經過了峰值」，下個問題是高原期要維持多久。