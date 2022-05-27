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社會 社會焦點 保障人權

熱心店員貼身服務遭襲臀　噁男反控：她太近「我自我防衛」

▲女生，女子，OL，女強人，女職員，女員工，女勞工，妹子，報表，文書，打電腦。（圖／pakutaso，示意圖，與本文無關）

▲通訊行女店員熱心服務80歲男子申辦門號，卻遭襲臀性騷擾還被控誣告。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

80歲謝姓男子到通訊行詢問行動電話業務，女店員看他似乎不熟悉電腦操作，2度繞過櫃台到謝男身邊協助，沒想到遭謝男伸手拍臀，女店員忍到謝男離開才忍不住哭了出來，謝男被法院依性騷擾罪判刑4月得易科罰金後，反控女店員誣告，辯稱「她突然跑到我身旁，我是自我防衛出手」，台北地檢署27日處分不起訴女店員。

判決指出，謝男在2021年1月5日下午1點5分左右，到台北市大安區的1間通訊行，詢問手機操作以及申辦門號合約的問題，接洽的女店員解釋了很久之後，謝男表示要申辦門號，女店員為了進一步與謝男確認合約內容，從櫃檯內走出去，站道謝男身邊解說時，突然遭謝男摸了一下臀部。

女店員在法庭上哭訴，她當下有嚇到，有稍微的閃躲，但因為正在締約，且公司有滿意度評比，「我怕立刻反應會被客訴，所以我忍到被告離場以後才哭出來」，事後調閱店內監視器查看，發現謝男曾回頭確認其她男店員不在場後才出手襲臀。

法院勘驗監視畫面，女店員的確首次走出櫃檯時，有親手觸碰簽約用的電腦螢幕，在由謝男去觸控操作，20秒後，女店員走回櫃台內，沒多久，女店員又走到謝男左手邊，再次親自操作螢幕，此時謝男的目光開始查看櫃台，男店員不在櫃台附近，謝男馬上轉頭並抬起左手觸摸女店員的臀部。

謝男被依性騷擾罪判刑4個月，得易科罰金，上訴高院遭駁回確定後仍不干心，控告女店員誣告，聲稱：「是女店員突然從櫃臺衝到我旁邊，我被嚇到，為了自衛而推開告訴人，我並無性騷擾」，還指控女店員忘了幫他解除舊約，她去客服單位投訴，她才挾怨報復，但檢察官根據法院判決等相關事證，不採信謝男指控，處分不起訴女店員。

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