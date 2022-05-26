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火鍋店員「拜託客人1件事」　暗黑內幕噁炸！過來人：連名店也淪陷

▲▼麻辣鍋跟火鍋是許多人冬天最愛吃食物。（圖／示意圖／資料照）

▲前火鍋店員工爆料，店長會回收客人沒吃完的食材。示意圖，與新聞人物無關。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「麻煩有不吃的（食材），通通丟下去煮！」一名女網友表示，之前擔任火鍋店員工，平時整理桌面時，都會把剩食丟掉，怎料店長都會假借「丟廚餘」名義，背後把食材拿到內場回收，讓原PO直呼「真的不知道有些店會這麼噁！」文章釣出一票店員爆料，「我16歲打工的火鍋店也會把菜盤回收，連魚片也會！」

一名女網友在Dcard以「火鍋店員工拜託大家的一件事」為標題透露，曾在台南某火鍋店上班，但看見店長不肖作為後，於是決定發文提醒愛嗑鍋的民眾，「生食有附菜盤的那種，麻煩有不吃的（食材），最後也通通丟下去煮！」

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原PO曝背後暗黑真相，「因為我們店會回收，超噁，如果是雞蛋回收還算可以接受！」原PO接著爆料，某次整理桌面，見到盤子有一塊芋頭，正當她要丟入垃圾桶時，店長發現後，假借要丟入廚餘，「實際上是拿進內場回收。」

完全無法容忍店長的作為，原PO目前已離職，她接著勸世，「還沒進餐飲業前，真的不知道有些店會這麼噁，以前在外吃火鍋，不吃的完全不會丟下去，現在什麼不吃的，通通丟下去以防不肖業者。」

文章曝光後，底下網友炸鍋怒轟，「現在疫情期間還繼續這樣做？」「我看了什麼？ 所以我一年四季吃鍋的口號，其實是一年四季吃廚餘嗎」、「可以舉發喔，違反食安法了」、「卡店家」、「求求私訊我告訴我哪家」、「基本上做過餐飲內場的，就不太敢吃外食了」。

留言串也釣出一票店員搖頭直呼，連知名連鎖店家也淪陷，「朋友待過北部知名連鎖火鍋（但應該是看各分店作法），真的會菜盤回收再利用」、「我16歲打工的火鍋店也是這樣回收客人沒下鍋的食材，金針菇、青江菜好幾桌剩的湊成一把，鳥蛋、酸菜、板豆腐餃類直接移到菜盤，這樣一直重複利用，反正看起來狀態是ok的，直接轉移到新菜盤就對了」、「我之前打工的店會回收甜點的塑膠湯匙，用熱水泡一泡加一點洗碗精繼續用，有夠噁爛」、「做過台北有名的壽喜燒店，也是肉盤菜盤都回收，後來只要朋友說要去吃，我都會去勸他不要」。

不過也有網友平反，認為不是每間火鍋店都這麼黑心，「台南幫補血，我待過的三家餐飲都沒有這樣搞，行業裡總有老鼠屎」、「我們家連客人完全沒碰過或開過的 只要上桌過 一律打掉欸」、「不過每間不一樣吧...前陣子在學校附近的火鍋店打工過，只有雞蛋會回收，剩下食材就算沒煮過也會全部丟掉」、「我們店一律丟掉，良心事業，可惜五月底要收了」。

事後，原PO更新補充回應，店家位在台南，「看了一下大家的回覆，各個地方還是會有很多不肖業者，大家疫情期間要小心哦。」

▼超多店員都爆料，店家會回收食材。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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