俄軍狂轟恐怖「真空彈」畫面曝！可瞬間炸爛肺部　烏軍陣地淪廢墟

▲ 俄軍被控在烏克蘭使用真空彈。(圖/翻攝自Telegram)

記者陳宛貞/綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭已逾3個月,目前將火力集中烏東頓巴斯(Donbas) 地區。網路流出的一段影片顯示,俄軍使用《日內瓦公約》明文禁止的真空彈轟炸烏東一處烏軍據點。這種武器能夠瞬間對敵軍肺部造成嚴重傷害,影片中真空彈所及之處建築物全被夷為平地,可見其恐怖威力。

