快訊／台南永康電鍍工廠傳火警　防繡油起火噴化學泡沫成功滅火

台南有網友PO文指出，其爺爺於凌晨在家中過世，因為是確診者所以請衛生局開立死亡證明，但家屬苦等仍等不到有人開，遺體已經放超過12小時，網友說他爺爺在醫院確診已經很倒楣了，現在回到家中不幸病逝，還因為等不到死亡證明，完全沒辦法處理後事，家屬除了無奈還是無奈！