快訊／台南永康電鍍工廠傳火警　防繡油起火噴化學泡沫成功滅火

▲台南市永康區南興路電鍍工廠火警，在消防人員以化學泡沫搶救下，火勢及時撲滅，幸未擴大釀災。（圖／民眾提供，下同）
記者林悅／台南報導
台南市永康區南興路1處電鍍工廠，26日深夜11時7分許發生火警，消防局據報出動仁德、大灣分隊、後甲分隊、復興分隊及第五大隊各式消防車10多部前往搶救，消防人員發現起火的是桶裝除鏽油，冒出火舌與濃煙，因油類起火用水難以撲滅，消防人員馬上以化學泡沫進行搶救滅火，火勢約20分鐘內撲滅，幸好搶救及時，未擴大釀災，起火原因及財物損失由消防局調查處理中。
▲台南市永康區南興路電鍍工廠火警，在消防人員以化學泡沫搶救下，火勢及時撲滅，幸未擴大釀災。（圖／民眾提供，下同）
記者林悅／台南報導
台南市永康區南興路1處電鍍工廠，26日深夜11時7分許發生火警，消防局據報出動仁德、大灣分隊、後甲分隊、復興分隊及第五大隊各式消防車10多部前往搶救，消防人員發現起火的是桶裝除鏽油，冒出火舌與濃煙，因油類起火用水難以撲滅，消防人員馬上以化學泡沫進行搶救滅火，火勢約20分鐘內撲滅，幸好搶救及時，未擴大釀災，起火原因及財物損失由消防局調查處理中。
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