　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南永康電鍍工廠傳火警　防繡油起火噴化學泡沫成功滅火

▲台南市永康區南興路電鍍工廠火警，在消防人員以化學泡沫搶救下，火勢及時撲滅，幸未擴大釀災。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市永康區南興路電鍍工廠火警，在消防人員以化學泡沫搶救下，火勢及時撲滅，幸未擴大釀災。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區南興路1處電鍍工廠，26日深夜11時7分許發生火警，消防局據報出動仁德、大灣分隊、後甲分隊、復興分隊及第五大隊各式消防車10多部前往搶救，消防人員發現起火的是桶裝除鏽油，冒出火舌與濃煙，因油類起火用水難以撲滅，消防人員馬上以化學泡沫進行搶救滅火，火勢約20分鐘內撲滅，幸好搶救及時，未擴大釀災，起火原因及財物損失由消防局調查處理中。

▲台南市永康區南興路電鍍工廠火警，在消防人員以化學泡沫搶救下，火勢及時撲滅，幸未擴大釀災。（圖／民眾提供，下同）▲台南市永康區南興路電鍍工廠火警，在消防人員以化學泡沫搶救下，火勢及時撲滅，幸未擴大釀災。（圖／民眾提供，下同）▲台南市永康區南興路電鍍工廠火警，在消防人員以化學泡沫搶救下，火勢及時撲滅，幸未擴大釀災。（圖／民眾提供，下同）

►亞馬遜熱賣！超美「木質玩具廚房」小孩玩不膩

ET快訊
郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」　他提報CDC：查
台灣女星「備齊口罩」出席坎城影展　老外要她脫掉：疫情早結束了
剪壞反骨正妹？髮型師雪恥「免費改造紀卜心」　成果驚呆網
強尼戴普神隊友+1！「戰力滿點」電翻安珀律師　台下全笑了
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄深夜連2撞！女騎士倒地急叩119　救護車到場又遭噴撞

快訊／台南永康電鍍工廠傳火警　防繡油起火噴化學泡沫成功滅火

快訊／苗栗16歲少年無照又酒駕！自撞分隔島1死2傷　死者PCR確診

台中男遭大樓保全甩棍痛毆！調監視器管委會秒拒絕：你們只是租戶

KTV醉男痛毆小黃運將！女友道歉「他喝多了」…擋風玻璃慘被踹爆

快訊／苗栗1車撞分隔島「1死2傷」　鏟飛路燈、車子扭曲成廢鐵

端午連假國道匝道管制　國一平鎮系統南下將封閉12小時

饒河夜市驚傳黑衣人砸店潑漆　松山警火速逮捕4人

【聲明】

人妻淪小三！甜寫性愛回憶錄：翻雲覆雨就因愛你　夫秒綠炸

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

諸事不順...白柴遭獻祭XD　牠一臉傻眼：還要玩多久

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

遇壁癌免驚！師傅超專業　「清理→上彈泥」過程耗時

女子試吃「殭屍炸彈糖」　酸到狂抽搐發出馬叫聲

高雄深夜連2撞！女騎士倒地急叩119　救護車到場又遭噴撞

快訊／台南永康電鍍工廠傳火警　防繡油起火噴化學泡沫成功滅火

快訊／苗栗16歲少年無照又酒駕！自撞分隔島1死2傷　死者PCR確診

台中男遭大樓保全甩棍痛毆！調監視器管委會秒拒絕：你們只是租戶

KTV醉男痛毆小黃運將！女友道歉「他喝多了」…擋風玻璃慘被踹爆

快訊／苗栗1車撞分隔島「1死2傷」　鏟飛路燈、車子扭曲成廢鐵

端午連假國道匝道管制　國一平鎮系統南下將封閉12小時

饒河夜市驚傳黑衣人砸店潑漆　松山警火速逮捕4人

【聲明】

人妻淪小三！甜寫性愛回憶錄：翻雲覆雨就因愛你　夫秒綠炸

布林肯重申一中政策不變　譴責北京日益威脅台灣

林清汶／防止廟產淪私財　宗廟條例通過的詭譎現象

女作家要從上海「帶小孩回台」！陸籍夫贊同：台灣人文素養比較好

台中沙鹿「狂雨轟炸」土石流、路面成河！她傻：8年來第1次這麼慘

艾怡良餵愛犬吃飯　「反差娃娃音」寵溺破表！　網虧：差點認不出

樂天移師花蓮戰統一　狂威交鋒不敗羅昂

阿嬌「瘦回巔峰」大方給秘訣　網友聽了全黑人問號：什麼意思？

桃園高中職招生出現理工科學生荒！　林政賢憂產業人才將短缺

弱勢族群租金補貼政策　桃園市府：7月起實施只認定居住事實

孟耿如秀女兒電眼照「美到想跟她交往」！黃子佼虧：太太又忍不住

童一靠20萬天線寶寶倒地　業者改口認錯：賠款全退

社會熱門新聞

人妻淪小三！提性愛回憶錄供前夫提告

高雄深夜連2撞！救護車到場救人也遭殃

金頭腦名醫孔繁錦不認診間性侵　一審判4年

苗栗車禍1死2傷　駕駛無照又酒駕

台南永康電鍍工廠傳火警

苗栗1車失控撞分隔島　1死2傷

他被大樓保全痛毆　調監視器遭管委會拒絕

科技副總違規左害騎士亡　做筆錄分局長全程陪

即／台中榮總停車場行人遭撞　搶救不治

愛女打BNT後過世　母批陳時中「眼睛瞎了」

新店隨機殺人案　免死定讞

被抓包兼職網軍抹黑徐巧芯　國小師喊告網友

【聲明】

男子台中榮總看病慘遭輾斃　妻目睹全程崩潰

更多熱門

相關新聞

爺爺過世因確診苦等12小時無死亡證明

爺爺過世因確診苦等12小時無死亡證明

台南有網友PO文指出，其爺爺於凌晨在家中過世，因為是確診者所以請衛生局開立死亡證明，但家屬苦等仍等不到有人開，遺體已經放超過12小時，網友說他爺爺在醫院確診已經很倒楣了，現在回到家中不幸病逝，還因為等不到死亡證明，完全沒辦法處理後事，家屬除了無奈還是無奈！

外國人在台繼承土地　台南171筆登第一「港人拿最多」

外國人在台繼承土地　台南171筆登第一「港人拿最多」

台南市高中以下線上教學延長一周

台南市高中以下線上教學延長一周

台南高層建築物火警消防安全設備迅速滅火

台南高層建築物火警消防安全設備迅速滅火

人妻連劈4男　談嘿咻價瞎扯「買賣螃蟹」

人妻連劈4男　談嘿咻價瞎扯「買賣螃蟹」

關鍵字：

台南永康電鍍工廠火警泡沫滅火

讀者迴響

熱門新聞

剪壞反骨正妹？髮型師雪恥改造紀卜心

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

前狗仔「戰力滿點」電翻安珀律師

眾量級家寧車禍後被太子爺嚴厲警告

女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊回應打臉一堆人

紀卜心「公主切」造型曝　網點1關鍵撐起髮型

蛇誤闖遭打死！醫切開驚34顆白蛋

咖啡藏壯陽藥　男喝完硬4小時慘變石鵰

郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」　王浩宇提報CDC：查

《雖然是精神病》男星食道癌去世！　「去年還在拍戲」享年58歲

知名導演被爆逼甜美女星下跪！

人妻淪小三！提性愛回憶錄供前夫提告

林昀希失去雙胞胎兄弟：我自己活下來了

飲料包裝「長出1根」　她羞喊：沒那麼渴過

日本6/10開放海外觀光客入境！台人免隔離

更多

最夯影音

更多
室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫
強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面