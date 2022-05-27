防疫一條心！東森購物攜手會員做公益　捐贈保健品給長照機構

▲東森購物電話行銷部營運長李頌齡（右）代表致贈保健品及200盒東森倍護膠囊給桃園懷寧護理之家。桃園懷寧護理之家致贈感謝狀，感謝東森購物會員朋友及VIP服務團隊的愛心捐贈。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情當下，奉獻愛心不分彼此，東森購物有一群極具愛心的VIP會員，主動發起愛心捐贈保健品物資活動，獲得283位會員熱烈響應，共捐出元氣蔘飲、滴黑蜆及官燕蘆醇閃耀美姸等386件，價值86萬元保健品給新北及桃園的淞嶸、懷寧及新翔三間長照機構，東森購物VIP服務團隊更加碼捐贈東森倍護膠囊200盒給桃園懷寧護理之家，由於機構內有不少長者在這波疫情中確診，除了祝福機構照護人員及長者能恢復健康，也希望透過保健品捐贈，能夠增強免疫力，抵抗病毒入侵。

東森購物電話行銷部營運長李頌齡表示，電話行銷是一個具有挑戰性，卻也極富「人情味」的工作，服務對象大多是東森購物VIP會員，因常透過電話聯繫，關切噓寒問暖，久而久之，同仁與不少會員相處就跟朋友一樣，這波疫情一開始，有會員提出捐公益做愛心的想法，團隊同仁深感有意義，因此號召更多會員朋友一同響應愛心保健品捐贈，迅速獲得283位會員踴躍捐出愛心。

「別人做生意，東森做公益」一直是東森集團的企業精神，東森購物有近千萬會員，會員都深具愛心，除了捐贈保健品幫助長照機構老人家，今年4月份東森VIP會員也捐出810件，價值近80萬元保健品給流浪動物之家。此外，東森購物發起的「捐發票，做公益」活動，現在平均一年有1200萬筆交易發票，其中有70%的會員都願意把發票捐出來，由東森慈善基金會執行「愛的早餐」照顧偏鄉孩童，15年來已有超過3萬名小朋友享用過愛的早餐。

「愛心沒有大小，點滴溫暖人心」，東森購物VIP服務團隊是一群平均年齡不到30歲，不怕挑戰的年輕人，他們年年幫公司打造亮眼佳績，強調給會員「有溫度的服務」，在疫情嚴峻的當下，透過一通又一通的電話把眾多人的愛心匯集成暖流，希望幫助長照機構的老人家，挺過疫情。