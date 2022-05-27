　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

防疫一條心！東森購物攜手會員做公益　捐贈保健品給長照機構

東森購物會員「做愛心」　捐贈保健品給長照機構（圖／東森購物提供）

▲東森購物電話行銷部營運長李頌齡（右）代表致贈保健品及200盒東森倍護膠囊給桃園懷寧護理之家。桃園懷寧護理之家致贈感謝狀，感謝東森購物會員朋友及VIP服務團隊的愛心捐贈。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

疫情當下，奉獻愛心不分彼此，東森購物有一群極具愛心的VIP會員，主動發起愛心捐贈保健品物資活動，獲得283位會員熱烈響應，共捐出元氣蔘飲、滴黑蜆及官燕蘆醇閃耀美姸等386件，價值86萬元保健品給新北及桃園的淞嶸、懷寧及新翔三間長照機構，東森購物VIP服務團隊更加碼捐贈東森倍護膠囊200盒給桃園懷寧護理之家，由於機構內有不少長者在這波疫情中確診，除了祝福機構照護人員及長者能恢復健康，也希望透過保健品捐贈，能夠增強免疫力，抵抗病毒入侵。

東森購物電話行銷部營運長李頌齡表示，電話行銷是一個具有挑戰性，卻也極富「人情味」的工作，服務對象大多是東森購物VIP會員，因常透過電話聯繫，關切噓寒問暖，久而久之，同仁與不少會員相處就跟朋友一樣，這波疫情一開始，有會員提出捐公益做愛心的想法，團隊同仁深感有意義，因此號召更多會員朋友一同響應愛心保健品捐贈，迅速獲得283位會員踴躍捐出愛心。

「別人做生意，東森做公益」一直是東森集團的企業精神，東森購物有近千萬會員，會員都深具愛心，除了捐贈保健品幫助長照機構老人家，今年4月份東森VIP會員也捐出810件，價值近80萬元保健品給流浪動物之家。此外，東森購物發起的「捐發票，做公益」活動，現在平均一年有1200萬筆交易發票，其中有70%的會員都願意把發票捐出來，由東森慈善基金會執行「愛的早餐」照顧偏鄉孩童，15年來已有超過3萬名小朋友享用過愛的早餐。

「愛心沒有大小，點滴溫暖人心」，東森購物VIP服務團隊是一群平均年齡不到30歲，不怕挑戰的年輕人，他們年年幫公司打造亮眼佳績，強調給會員「有溫度的服務」，在疫情嚴峻的當下，透過一通又一通的電話把眾多人的愛心匯集成暖流，希望幫助長照機構的老人家，挺過疫情。

►用它們，再也不怕把衣服洗壞！

ET快訊
「赴日免隔、回台關7天」全場酸爆　他點名陳時中：好好回答！
快訊／開放確診者自行下載居隔單！　最快下周上路
LIVE／傳病歿人數再破百　兒童BNT爆搶打潮
獨／家用垃圾爆量！清潔隊班長趴桌猝死　老母妻兒5人哭斷腸
王心凌爆紅！范植偉突PO文「都是老天鵝」　陸網罵爆
柯文哲兒子確診昏倒急送醫！　盜汗倒地失去意識
快訊／陽明豪砸20億員工分紅！　每人爽領近117萬元獎金
勇士睽違3年重返NBA總冠軍賽　湯普森飆32分G5宰獨行俠
快訊／國3北上和美段多車事故！零件4散傷亡不明　車流回堵5公
確診妹結束7天隔離　隔天IG「1張照」炸鍋！他火大：存何心態
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【爆怨公社】抗癌文意外助攻　余祥銓瘦身成功攀向人氣高峰

端午陽氣旺！補財庫必做3件事：立蛋、吃粽子、刮金好中

防疫一條心！東森購物攜手會員做公益　捐贈保健品給長照機構

桃園統領廣場全新升級　百貨業首家NIKE旗艦店5／27重磅登場

全聯感謝外送員冒風雨！527推「感恩騎士日」接單就送免費餐點

最低0元開吃！超商最新「4款清爽系冰品」　葡萄冰沙＋奶蓋太邪惡

全聯小時達買600送300元！外送最多人點這商品　可疊392座台北101

上班社畜下班馬鈴薯？新款機能飲料還你精彩人生

超商最新「2款慕斯杯」來了！檸檬慕斯＋果凍太欠吃　還有滿滿芋泥

全家也買得到「唾液快篩」了！每人不限量　靠這招免怕撲空

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

白雲、楊繡惠「雨天勾手撐傘」！　海產目睹驚喊：竟然是真的啦

諸事不順...白柴遭獻祭XD　牠一臉傻眼：還要玩多久

CL曝2NE1合體內幕「連公司都不知道」　4人含淚離別...她不捨爆哭！

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

女子試吃「殭屍炸彈糖」　酸到狂抽搐發出馬叫聲

【爆怨公社】抗癌文意外助攻　余祥銓瘦身成功攀向人氣高峰

端午陽氣旺！補財庫必做3件事：立蛋、吃粽子、刮金好中

防疫一條心！東森購物攜手會員做公益　捐贈保健品給長照機構

桃園統領廣場全新升級　百貨業首家NIKE旗艦店5／27重磅登場

全聯感謝外送員冒風雨！527推「感恩騎士日」接單就送免費餐點

最低0元開吃！超商最新「4款清爽系冰品」　葡萄冰沙＋奶蓋太邪惡

全聯小時達買600送300元！外送最多人點這商品　可疊392座台北101

上班社畜下班馬鈴薯？新款機能飲料還你精彩人生

超商最新「2款慕斯杯」來了！檸檬慕斯＋果凍太欠吃　還有滿滿芋泥

全家也買得到「唾液快篩」了！每人不限量　靠這招免怕撲空

拜登口誤事不過三？　管姚：全面拓展「涉台戰略模糊」邊界　

網紅自駕「壯遊美國」被撞死　剩2天到終點！生前最後貼文曝光

「快篩陽＝確診」去哪評估？各縣市院所名單一次看　1步驟才能領藥

大雨中失控打滑！彰化貨櫃車自撞分隔島　側翻橫躺路中央

才說要全面電動化！福特宣布2035年前「繼續賣油電車」全因銷量好

中西醫合療新冠！東基調整「清冠一號」劑量　治癒3染疫幼童

亮・珠寶／坎城掀「百克拉寶石之爭」　美魔女影后個性耳環突圍

彭博：美國計劃與台經濟會談　對北京新挑戰

淫魔韓劇男星性侵女工作人員「賠到破產」　法院要他吐出1.3億

熱心店員貼身服務遭襲臀　噁男反控：她太近「我自我防衛」

消費熱門新聞

快訊／7-11開出4張千萬發票！

快訊／全家發票最新中獎名單出爐

是你嗎？全聯開出千萬發票

全聯小時達限時買600送300元！

全聯感謝外送員！明日接單送餐點

全家也買得到「唾液快篩」了

快訊／萊爾富開出1張千萬發票

超商推出包廂！每小時100主打高隱私

蛋撻迷放心了！肯德基新品牌曝光

超商獨賣「師園鹽酥雞」皮酥咬下爆汁

草莓網也能買到台灣EUA認證快篩最低46元

最低0元開吃！超商最新4款清爽系冰品

超商獨賣「史努比16款限量周邊」！

收下！8大速食店激省優惠懶人包

更多熱門

相關新聞

871家長照機構爆疫情　羅一鈞公布死亡率

871家長照機構爆疫情　羅一鈞公布死亡率

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（23日）表示，長照機構目前有染疫或確診家數，以住宿機構有871家，其中工作人員染疫有2949位，機構住民占每天公布死亡15%左右。

歡慶母親節！東森幣遊戲抽香奈兒鑽錶

歡慶母親節！東森幣遊戲抽香奈兒鑽錶

雲林4長照機構群聚感染　張麗善視訊關心防疫整備

雲林4長照機構群聚感染　張麗善視訊關心防疫整備

雲林+506　已4家長照機構內集體染疫

雲林+506　已4家長照機構內集體染疫

寵愛媽咪投票倒數4天　就差你一票了

寵愛媽咪投票倒數4天　就差你一票了

關鍵字：

東森購物東森公益愛心捐贈長照機構

讀者迴響

熱門新聞

剪壞反骨正妹？髮型師雪恥改造紀卜心

醫護慘況曝　陳時中：怎麼會這樣

前狗仔「戰力滿點」電翻安珀律師

快訊／蘇貞昌加碼　0到6歲孩童免費領5劑快篩試劑

眾量級家寧車禍後被太子爺嚴厲警告

67歲「四海好傢伙」性格男星拍片傳噩耗　睡夢中辭世

郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」　王浩宇提報CDC：查

女大生「真理褲運動」體育作業爆紅！本尊回應打臉一堆人

他設監視器看孩　卻目擊妻吻家教

台灣第一AV女優曝　「常在片場高潮」

咖啡藏壯陽藥　男喝完硬4小時慘變石鵰

郭彥均認錯：造成恐慌很抱歉！

安珀赫德泣訴：人人都想殺了我！

一早拉小孩衝去打BNT！　醫院大廳爆滿照片曝光

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

更多

最夯影音

更多
室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫

室友做快篩倒數等結果！　下秒揭曉見陽性全場尖叫
強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

強尼戴普認替安珀赫德拿下《水行俠》　凱特摩絲打臉她說詞：他從沒推過我

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

粉紅超跑雨中衝鎮瀾宮　進喔！兩大女神再相會

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

女兒打BNT亡母遞陳情信　發抖喊「只想看解剖報告」

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

安全帽戴反考機車駕照　釣出一票苦主：我快笑死

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面