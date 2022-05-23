歡慶母親節！東森幣遊戲抽「香奈兒鑽錶」　新竹女老師83注中大獎

消費中心／綜合報導

歡慶母親節，東森購物網祭出「東森幣下注抽鑽錶」活動，不限金額只要有消費，就能下注99枚東森幣參加活動，最大獎是市值46.6萬元的「香奈兒J12鑽錶」，另外還有黃金手鐲、翡翠手鐲等超豪華大獎，吸引超過1萬4千名會員下注拚手氣，最後幸運兒是由一位新竹戴小姐獲得，日前特別到東森購物親自領取香奈兒鑽錶，並由總經理彭鴻珷親自頒獎恭喜！

▲東森購物網4月份推出東森幣下注抽「香奈兒J12鑽錶」活動，幸運兒戴小姐(左)從總經理彭鴻珷(右)手上領取鑽錶大獎。（圖／東森購物提供）



戴小姐表示自己是東森購物20年的忠實會員，幾乎每次都會下注，但很少拿到高額獎項，接到東森客服來電通知中獎時，一開始還不敢相信，懷疑是「詐騙電話」，回撥給客服才確認自己真的是「幸運兒」，她也馬上上網了解「香奈兒J12鑽錶」的價值，但最後還是決定把這份「幸運的禮物」留給自己。

而戴小姐平常最常鎖定收看的就是東森電視購物，已是超過20年的忠誠會員，也會使用手機APP、電腦購買網路商品，最常購買保健食品、美妝保養等用品，因此累積獲得不少東森幣，而她也懂得善用消費後回饋的東森幣，例如購物折抵、玩小額奪寶遊戲等，過去東森幣抽汽車、抽iPhone，她每次也都有下注參加，抱持賭個運氣試試看的心情，此次共投注83注，花了8217枚東森幣，戴小姐說之前也有中獎過，但卻是第一次在東森購物抽中如此大獎。

▲「香奈兒J12鑽錶」市值46.6萬元。（圖／東森購物提供）



抽中第2、3獎的會員朋友，手氣更旺，分別只下2注及1注，就把市值4萬多元的翡翠手鐲及黃金手鐲帶回家，得獎的會員朋友直呼自己「太幸運」，此次東森幣抽獎活動，三項大獎其中以香奈兒J12鑽錶吸引1.2萬人次下注最高，其次黃金手鐲也有1萬人下注，顯示保值性高的贈品更能獲得民眾的青睞。

東森購物網擁有近千萬會員，活躍會員數維持20%以上，為了提升東森會員的穩定與黏著度，「東森幣」已發放238億，每一枚東森幣可折抵消費1元，並持續舉辦東森幣抽獎活動，在深化會員服務上，深受會員肯定，截至目前已舉辦過東森幣抽汽車、抽iphone12、iphone13、GIA鑽戒及Coach名錶等活動，7次抽獎已吸引超過15萬人次參與，趕快揪親朋好友一起試試手氣。