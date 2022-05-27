國考生確診不得補考　林為洲轟考選部顢頇無能：罔顧考生權益

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國考生確診不得補考！　林為洲轟考選部無能沒配套：罔顧考生權益

▲▼國民黨團召開「疫情持續延燒，人民權益毫無保障，國考制度僵化，考生確診不能補考」記者會 林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨團舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立法院黨團27日上午舉行「疫情持續延燒，人民權益毫無保障，國考制度僵化，考生確診不能補考」記者會，揭露有參加外語導遊考試的國考考生因確診，被迫放棄外語導遊考試的口試，形同第一輪通過的筆試也作廢，恐因此犧牲更多考生權益、甚至爆發疫情黑數，痛批考選部顢頇無能。

國民黨立委林為洲會中指出，今年3月外語導遊人員考試已完成筆試階段，將在5月28、29日進行口試和面試，但有考生因為確診，詢問考選部是否有視訊考、延期考試等補救措施，結果通通不行，只能喪失考試資格，原本已經通過的筆試也無效，只能明年重新再來。

林為洲大呼，真是不可思議，相較教育部因應國中會考有提出補考、隔離考試等方案，勞動部也有提出因應方式，唯獨考選部都沒有準備，確診者、居檢者都不知道怎麼考，7月有將近10萬人要參加高普考，如果考生快篩陽後敢承認嗎？屆時恐因此導致疫情大群聚、大爆發，痛批考選部「顢頇無能」。

一名考生透過視訊表示，兩天前收到PCR陽性確診通知，未能參加5月底的口試，但考選部卻告知「沒有配套方案」，現在已經有她的考生朋友，不敢做快篩，就怕不能繼續考試，白費準備心血。

對於立委質疑，考試院考選部專門委員周麗珠回應，根據法規，且為維持公平性，無法提供確診考生補考和視訊考試，一試成績也不能保留。

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