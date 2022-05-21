林為洲通過初選　代表國民黨參選竹北市長

▲林啟賢、林為洲。（圖／翻攝自YouTube／立法委員林為洲）

記者蘇晏男／台北報導

已表態爭取國民黨新竹縣竹北市長提名的立委林為洲，今（21日）順利通過黨內初選，他表坦言競選竹北市長是條崎嶇險路，但仍將仔細傾聽市民需求，帶來更多福祉。林為洲也說，國民黨需要靠大家團結，才能重新贏回竹北；需要良性的競爭，透過彼此提出對城市治理的概念，來爭取選民的認同。

林為洲21日上午在臉書表示，國民黨竹北市長民調初選公佈，他順利通過黨內初選，當仁不讓將代表國民黨出選年底竹北市長。

林為洲說，首先要感謝竹北市民對他的支持與肯定，承蒙鄉親愛戴，未來他將會以自己在議會、國會的經驗，將竹北打造成更宜居的城市。二來，也感謝國民黨籍的竹北市民代表會主席林啟賢，初選過程十分激烈，也敬重對方尊重選民的決定，國民黨內需要良性的競爭，透過彼此提出對城市治理的概念，來爭取選民的認同。

林為洲認為，最重要的國民黨需要靠大家團結，才能重新贏回竹北，市公所這幾年疏於管理，並未達成市民的期待，「我知道競選竹北市長是條崎嶇險路，我將篳路藍縷，仔細傾聽市民的需求，以行政能力落實我的理念，為民眾帶來更多福祉」。

林為洲透露，接下來他將透過更多元的管道聆聽到年輕竹北的聲音並尋求認同，以竹北市民為我最堅強的後盾，提出最適切的政策並展現行動力，擘劃煥然一新的竹北新藍圖，讓我們的家，竹北，變成一個更友善、更有溫度的城市。

不過，林為洲臉書未提及是否辭職立委，屆時可能會帶職參選。