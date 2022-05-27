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猴痘入侵20多國！　WHO籲各國加強監測：疫情還會擴大

▲▼全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

▲全球各地出現猴痘病例。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

除了非洲國家外，猴痘病毒已入侵全球20多國，並發現200例確診病例與100多例可疑病例，世界衛生組織呼籲各國應該加強對於猴痘病毒的監測，儘管隨著監測的擴大，可能出現更多感染案例，但截至目前為止，近期的傳播狀況都還處於可以控制的範圍內。

根據《CNBC》報導，世界衛生組織26日表示，除了主要流行的非洲國家外，猴痘病毒已經傳播至全球20多個國家。根據歐洲疾病預防控制中心最新數據，歐盟已經出現118例確診，光是西班牙與葡萄牙就分別出現51例和37例確診，最為嚴重。

根據英國衛生安全部門，英國已經出現90例確診。而美國CDC也指出，美國境內共有7個州出現猴痘確診病例，共計9例。加拿大則有16例，均位於魁北克。

▲猴痘最明顯症狀就是手腳長出類似水泡的皮疹。（圖／CFP）

▲世界衛生組織表示，猴痘疫情還會擴大，不過仍在可控制範圍內。（圖／CFP）

世界衛生組織的技術負責人克霍維（Maria Van Kerkhove）呼籲，「我們預計會出現更多的猴痘病例，同時也要求各國加強對於猴痘病例的監測。這是一個可以控制的情況，雖然很困難，但是這款病毒在非主要流行國家內還是可以控制的。」

猴痘患者大多會在數週內康復，截至目前為止尚未出現死亡通報。

美國CDC表示，部分美國患者並未去過猴痘病毒流行的國家，這也表示該病毒已經開始在國內傳播。CDC目前正在積極追蹤接觸者，試圖打破傳播鏈。

歐洲、英國以及美國的衛生官員一致表示，多數的猴痘患者為同性戀或雙性戀男性，病毒主要透過性傳播。但官員們也提醒，無論性取向為何，猴痘都能透過密切的身體接觸傳染，因此民眾應該要提高警覺，維持固定且安全的性伴侶，而非汙名化他人。

不僅如此，猴痘並非性傳播疾病，該病毒可以透過與患者進行任何形式的皮膚接觸而傳播。如果病患的口腔發生病變，除了體液外，也有可能透過飛沫傳染。該病毒最開始的症狀類似流感，會有發燒、肌肉痠痛、發冷、頭痛、疲倦以及淋巴腫大等症狀，進而發展成全身長滿類似水泡的皮疹。

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