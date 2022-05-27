端午陽氣旺！補財庫必做3件事：立蛋、吃粽子、刮金好中

▲民間習俗中最適合補財庫的端午節又要到了，台彩趁此時推出諧音同「粽」的「金好中」刮刮樂，幫民眾一起招財。（圖／記者黃克翔攝）

消費中心／綜合報導

端午節將至，但今年受嚴峻疫情影響，不少民眾無法返鄉團聚，索性選擇與家人朋友遠距視訊，照樣能夠一邊吃粽子一邊敘舊感受節慶歡樂！為了讓今年更順利，幫助自身及居家環境帶來好運新氣象，民眾不妨趁著端午嘗試能夠淨身、除穢等傳統習俗，像是佩戴香包、門上掛艾草，可以避邪驅瘟，艾草的莖跟葉帶有奇特芳香，還能驅趕蚊蟲、淨化空氣；民間普遍認為喝雄黃酒能殺蟲、解毒之外，還能驅妖避邪。另外，端午節家家戶戶都會玩的「立蛋」以及收集午時水（即純陽之水）活動，則是由於農民曆有記載，端午節因為是整年中陽氣最重的一天，若能在端午節正午時把生雞蛋立起來，代表這一年會有好運到來，飲用午時水能消暑熱、明目、進補等治病奇效。也因為端午節陽氣重，被認為是個特別適合旺財、補財庫的好日子；今年希望祈求整年好運亨通、財源滾滾，除了傳統習俗外，還有個能做好事並且有機會補財庫的超簡單方法，讓自己轉運添財，搖身一變成為強運的天選之人。

▲▼民眾不妨趁著端午嘗試許多能夠淨身、除穢等傳統習俗，像是佩戴香包、門上掛艾草，可以避邪驅瘟。（圖／Pixabay）

▲端午除了立蛋，還可以刮台彩推出的各式各樣刮刮樂，做好事、還有機會刮中大獎。

適逢天時端午節的旺陽之日，就是最好補財庫、旺財運的日子，街邊隨處可見的台灣彩券有最佳地利之便，可以到投注站入手刮刮樂旺財好物，人和才能更旺財氣。

▲端午旺財不妨玩刮刮樂試手氣。

旺財好物一「金好中」：今年端午節的超強開運好物就是刮刮樂「金好中」，以農曆五月五日端午節為概念，規劃50個頭獎55萬元，超過50%的高中獎率，平均每兩張就有一張中獎！票面上有Q版擬人化金粽、祈福御守、財富感十足的寶藏箱與金磚，可愛應景，多元遊戲玩法包含「刮六中三」、「刮三中三」、「對幸運符號」及「一刮即中」，增加對獎趣味性，總中獎率高達50.1%，讓人隨手都能刮出獎金慶端午。

▲刮刮樂「金好中」擁有超過50%的高中獎率，讓不少民眾迫不及待一試身手。

旺財好物二「金鑽999」：端午節就要好運財運長長久久，千萬別錯過刮刮樂「金鑽999」，3個頭獎200萬元，2,000元（含）以上獎項超過6萬個，玩法也很簡單「對幸運號碼」及「一刮即中」。

此外，還有兩款旺財刮刮樂，屬於益智延長型遊戲的「海底大尋寶」，刮獎尋找對應號碼過程猶如在神秘大海中探險尋寶，頭獎300萬元共有3個；以及「加倍鑽」簡單的對幸運號碼搭配倍數區的倍數符號，最高有機會刮中10倍的獎金，頭獎100萬元，民眾可以依照不同財運需求選擇合適刮刮樂，做好事還能刮大獎、端午財庫滿溢。

▲在最適合招財的端午節買幾張刮刮樂試手氣，很有機會將財庫補好補滿。（圖／記者黃克翔攝）

端午假期即使需要加強防疫、減少聚會，還是能與親朋好友一起把刮刮樂買好買滿，一邊視訊粽子吃播、一邊分享刮刮樂戰況，看看誰才是端午最強運的端午幸運星！

▲端午節安心又開心的最佳玩法就是打開視訊跟親友一起刮大獎。

