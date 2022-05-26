南北粽各有擁護者！網熱議前6大粽子內餡「花生聲量最高」

▲六福旅遊集團的傳統經典「豐融家傳燒肉粽」。（圖／六福旅遊集團提供）

記者黃士原／台北報導

每逢端午節必吃粽子了，而這份美味又特別的佳節美食，到底網友最推的種類與內餡有哪些呢？一起來看看吧。「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近一年內「粽子」話題的網路聲量表現，帶大家了解有關網友熱議的各式粽子與內餡種類。

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▲熱議TOP 4粽子種類網路聲量排行。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）

究竟是「南部粽」還是「北部粽」好吃，這道千古難題始終未有解答，而在端午節前夕，網友們也紛紛開始對於兩者各異的口味與烹煮方法提出自己的看法，喜愛「南部粽」的民眾便表示「絕對是南部粽，清爽不油」、「抱歉，北部粽真的就3D油飯」、「很軟Q、粽葉又超香的」等，可以發現不油膩、口感軟Q是許多人喜愛南部粽的主因。

▲台北君悅酒店 - 寶島北部粽。（圖／台北君悅提供）

而「北部粽」的擁護者則說「南部粽太濕了，好像在吃稀飯欸」、「明明就粒粒分明才好吃」、「北部粽雖然味道重，但香味很夠啊，好吃」。另外，也有人提出不一樣的看法，如「不管什麼粽，阿嬤包的粽最讚」，讓許多在異鄉工作的網友們紛紛表示認同與思鄉情懷。

「鹼粽」、「菜粽」也是許多人討論的品項，有網友回覆「剛聽到鹼粽沾蜂蜜覺得好可怕，吃過一口就回不去了」、「端午節熱的要命，來上一個超爽」等，大推鹼粽是解熱必備。而關於「菜粽」，網友則提到「加花生粉讚爆」、「還有醬油膏、香菜、蒜泥全加，滿口鹹甜鹹甜的」，鹹甜的口味與特別的醬料搭配，可以說是南部極具特色的粽子之一。

▲台北君悅酒店-鮑魚瑤柱花菇粽。（圖／台北君悅酒店提供）

日前有網友提問「粽子必加的餡料有什麼？」馬上吸引大量回覆，網友們紛紛貼出心目中的必加配料清單，其中鹹食類「香菇」、「蛋黃」、「豬肉」等最常被提及，相關好評回應像是「蛋黃絕對要的，鹹蛋黃超香的」、「豬肉，然後要是三層肉，越肥越好」、「香菇啊，那是靈魂欸」等等。

除此之外，甜食類如「花生」、「栗子」也經常被點名，不過反應十分兩極，有人認為「水煮花生是必備的」、「栗子甜甜的蠻好吃的阿」，而反對的人則說「栗子的口感超不搭」、「花生煮到軟掉我不行」等。

▲熱議前6大粽子內餡網路聲量排行。（圖／OpView社群口碑資料庫提供）