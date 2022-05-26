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郭彥均PO醫護友訴苦「很多孩子走了」網出征　王浩宇提報CDC：查

▲▼郭彥均貼醫護友訴苦「很多孩子走了」遭網出征　王浩宇提報CDC：查。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲郭彥均全文如上。（圖／翻攝臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

藝人郭彥均25日晚間在臉書分享與醫護朋友的對話，對方哭訴，院內的同仁長期沒休息，許多孩子病況越來越慘，「看到這（麼）多孩子，就這樣走」等。對此，民進黨桃園市前議員王浩宇表示，「我對如此嚴重的狀況非常重視，已經主動整理相關資料提報給CDC，希望指揮中心能儘速查出是哪所醫院」。

郭彥均25日PO出與醫護友人的私訊截圖，對方希望染疫者明白確診並非醫護人員的錯，「他們也在救你，只是病人太多，他們也快撐不住…天天都在病房救人，小孩越來越慘」，有的醫生直言這是行醫以來最慘的日子，「看到這麼多孩子就這樣走。」

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郭彥均表示，「染疫的重症的每個人他們都想救，每失去一個人他們都是無比痛苦」，只希望大家真的不要群聚了，保持社交距離，「人類最終會戰勝病毒的，但是過渡時期真的要好好防疫。」

▲▼郭彥均貼醫護友訴苦「很多孩子走了」遭網出征　王浩宇提報CDC：查。（圖／翻攝王浩宇臉書）

▲王浩宇表示，已將該文提報CDC。（圖／翻攝王浩宇臉書）

對此，王浩宇26日發文表示，郭彥均在臉書貼文指出，台灣某醫院有很多孩子因病離世，「我對如此嚴重的狀況非常重視，已經主動整理相關資料提報給CDC，希望指揮中心能儘速查出是哪所醫院，提供該醫院必要協助與資源」，「
再次感謝大家關心，也特別謝謝郭彥均先生，我們會非常重視。」

據了解，郭彥均目前已刪文，不少粉專也截圖要郭出來說明。許多網友到郭彥均5月20日祝福愛妻的文章下留言，「是哪家醫院我們都很關心？為什麼不跟大家說」、「我覺得台灣真的是太自由了，可以讓藝人完全不珍惜自己的羽毛隨便造謠」、「我也想知道，你為什麼愛造謠」、「300萬準備好了嗎」、「朝聖，怎刪文了？想知道是哪家醫院啊！？別封鎖欸」、「大家熱心想幫忙，問是哪間醫院也不行？」

▼網友到郭彥均的貼文下方留言。（圖／翻攝郭彥均臉書）

▲▼郭彥均貼醫護友訴苦「很多孩子走了」遭網出征　王浩宇提報CDC：查。（圖／翻攝郭彥均臉書）

▲▼郭彥均貼醫護友訴苦「很多孩子走了」遭網出征　王浩宇提報CDC：查。（圖／翻攝郭彥均臉書）

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