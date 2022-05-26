　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

K罩杯好羨慕？她患巨乳症「胸前重達13公斤」　靠枴杖才能走

▲▼ Anji Chalk深受巨乳症所苦。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 喬克深受巨乳症所苦。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名22歲女子深受巨胸困擾，她青春期時就有H罩杯，如今更是大到K罩杯，胸前近13公斤重量令她得靠枴杖行走，還必須穿一件要價80英鎊（近新台幣3000元）的訂製胸罩，求醫多年後才發現自己罹患「巨乳症」，高達7500英鎊（約新台幣27.8萬元）的手術費用卻令她難以負荷。

根據《鏡報》，來自北威爾斯的喬克（Anji Chalk）7歲時胸部開始變大，到14歲時已經有H罩杯，經常遭受同學的異樣眼光，令她覺得十分丟臉。家人對於她的早熟相當擔心，她也不斷尋求不同的醫生幫助，希望接受縮乳手術，但醫生一再告訴她，只要減肥就能解決她的困擾。

喬克必須從波蘭訂購一件80英鎊的特殊胸罩，但她的二邊乳房加起來重達2英石（約12.7公斤），經常導致鋼圈斷裂，每2個月就得淘汰一件，且肩帶緊勒她的皮膚，留下永久性的勒痕，有時甚至會瘀傷。除了購物以外，她幾乎足不出戶，必須出門時也得依賴拐杖，但因乳房突出身體許多，經常與他人發生碰撞。

她曾經依照醫生建議，嘗試減肥，也成功減掉整整12公斤，但因為胸部的重量導致背痛，令她無法繼續運動。後來醫生得出的結論是，喬克罹患名為巨乳症的疾病，通常是因荷爾蒙導致乳房組織過度增長所造成。由於許多醫生拒絕為她動手術，或要求她繼續減肥，她決定自行籌措7500英鎊的手術費，並透過募資平台尋求幫助。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►亞馬遜熱賣！超美「木質玩具廚房」小孩玩不膩

ET快訊
快訊／18縣市豪大雨特報！「3縣市大雷雨」雨還要再下1天
確診狂冒7症狀「能吃、不能吃食物」終極懶人包！營養師認證
柯文哲確診改隔離地、兒發燒送急診遭質疑　北市府回應了
快訊／全台6179所園校停課　本土生確診總數逾16.7萬
解隔實測2牌快篩「一個陽一個陰」傻了！確診妹：這比較準確
人妻淪小三！甜寫性愛回憶錄：翻雲覆雨就因愛你　夫秒綠炸
最年輕小夫妻！「15歲娶16歲」網全看傻　家人：以免婚前亂來
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

K罩杯好羨慕？她患巨乳症「胸前重達13公斤」　靠枴杖才能走

愛貓「亂尿鬼叫狂抓門」急送醫　他被獸醫認證：喵喵嫌你很煩

她玩遊樂設施遭高速甩飛！鼻子撞斷全身血　額頭慘縫數十針

全球僅此一家！北韓驚現俏廚娘披薩店　美女親作羹湯還送獨家服務

只需9分鐘、比PCR還準！日本發明「超高感度」快速篩檢裝置

俄退伍軍人批「烏克蘭行動失敗」　英國防部：空降精銳傷亡慘重

最年輕小夫妻！「15歲娶16歲」網全看傻　家人：以免婚前亂來

正妹「搭飛機14小時」驚喜現身男友家　網揪他1反應狂勸分

準新郎婚前辦派對！2男套房集體性侵19歲女　好友在場全程觀看

俄媒：烏克蘭8000人淪戰俘　「棄戰逃跑」會被烏軍開槍

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

黑貓成精「說人話」想開門　網笑翻求把你阿嬤賣掉版

童一靠20萬天線寶寶倒地　業者改口認錯：賠款全退

顏佑庭淚別...楊銘威狂接哏全員噴笑　「亞綸哥＝楊哥」鬼鬼.姚元浩笑出豬叫聲

柴犬剛睡醒「茫臉站原地」　主人展繁瑣程序開機成功

陶晶瑩的馭夫術「躲廁所翻白眼」　曝疫情期間「不洗澡」：不要浪費水XD

K罩杯好羨慕？她患巨乳症「胸前重達13公斤」　靠枴杖才能走

愛貓「亂尿鬼叫狂抓門」急送醫　他被獸醫認證：喵喵嫌你很煩

她玩遊樂設施遭高速甩飛！鼻子撞斷全身血　額頭慘縫數十針

全球僅此一家！北韓驚現俏廚娘披薩店　美女親作羹湯還送獨家服務

只需9分鐘、比PCR還準！日本發明「超高感度」快速篩檢裝置

俄退伍軍人批「烏克蘭行動失敗」　英國防部：空降精銳傷亡慘重

最年輕小夫妻！「15歲娶16歲」網全看傻　家人：以免婚前亂來

正妹「搭飛機14小時」驚喜現身男友家　網揪他1反應狂勸分

準新郎婚前辦派對！2男套房集體性侵19歲女　好友在場全程觀看

俄媒：烏克蘭8000人淪戰俘　「棄戰逃跑」會被烏軍開槍

快訊／18縣市豪大雨特報！「2縣市大雷雨」雨還要再下1天

【聲明】

漢來美食配發每股3元現金股利　中菜新品牌第三季問世

一直沒填息！00878跌不停「還能存嗎？」　存股達人給答案

黃明志美國「電視節目奧斯卡」掃19獎　喊話想拿金曲：跟我工作太辛苦

確診狂冒7症狀「能吃、不能吃食物」終極懶人包！營養師認證

主播穿到臭衣服、遭前輩圍剿換台！她揭宮鬥內幕：沒垮才能得天下

柯文哲確診改隔離地、兒發燒送急診遭質疑　北市：有緊急就醫需求

設障礙阻返鄉投票？　各地台商：誠摯建議盡速修法或從寬解釋

快訊／本土生單日+8455！確診總數逾16.7萬　全台6179所園校停課

變態男木架梯隔窗偷窺入浴 眼前意外畫面讓他看不下去

國際熱門新聞

研究出爐！1／5成年人染長新冠　主要3臟器損傷

即／日本擬6/6開放外國觀光客入境！

飲料包裝「長出1根」　她羞喊：沒那麼渴過

德州10歲童報警遭射殺　救護員到場才知女兒死了

最年輕小夫妻！「15歲娶16歲」網全看傻

衣服這樣洗害洗衣機長黴菌！5步驟教你輕鬆清潔

ECDC示警：猴痘若在寵物傳播　恐釀人間浩劫

千萬別用飛機廁紙！空姐揭「超噁真相」

德州槍擊21死慘案　參議員「下跪請命」

日本將開放外國觀光客入境　最快26日公布新措施

德州槍手祖母臉中彈倖存！　老師護學生命喪槍口

俄「狙擊手級」前少將駕Su-25遭擊落

百慕達3角之旅　如果消失全額退費

美研究：疫苗難預防「長新冠」！

更多熱門

相關新聞

C爆長到H奶！她「一晃就痛炸」累慘

C爆長到H奶！她「一晃就痛炸」累慘

台中38歲王小姐擁有傲人的34H罩杯，但因胸部太過豐滿，長期彎腰駝背，造成肩頸痠痛，且很難挑選衣服，更無法自在運動，令她十分苦惱，故決定接受縮胸手術，切除兩側各500克的乳房組織，將兩側胸部縮小至D罩杯，令她開心：「終於不用擔心異樣眼光了！」

大如籃球　煙台女縮胸：輕鬆多了

大如籃球　煙台女縮胸：輕鬆多了

女疑天天吃木瓜燉雪蛤　患巨乳症

女疑天天吃木瓜燉雪蛤　患巨乳症

女患巨乳症　雙峰重10公斤垂肚臍

女患巨乳症　雙峰重10公斤垂肚臍

G奶熊熊怕得巨乳症想動手術縮胸

G奶熊熊怕得巨乳症想動手術縮胸

關鍵字：

巨乳症

讀者迴響

熱門新聞

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

快訊／救命錢來了！政院拍板345.6億振興　89.9萬人受惠

資深主持大哥證實確診！

21縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看

快訊／今增104死「單日死亡首破百」　本土+81852

強尼戴普幫忙安珀赫德拿到水行俠

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

《雖然是精神病》男星食道癌去世！　「去年還在拍戲」享年58歲

「鮭魚」名改不回來求立委國會質詢　鄉民狂酸

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

原只是拍廣告…男星飛大陸「2年沒再回過家」

新郎厭世臉迎娶富千金！光嫁妝就超3500萬

北市中小學、附幼下週維持遠距　私幼實體上課

金頭腦名醫孔繁錦不認診間性侵　一審判4年

安珀赫德被打臉「氣到衝出法庭」！惱羞無視法官

更多

最夯影音

更多
強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻
叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面