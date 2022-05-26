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女學生「運動片」大量外流　遭上萬人意淫！網怒轟：超沒水準

▲運動（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女學生體操運動影片竟遭幾萬人意淫。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

不少學校為了防疫進行遠距教學，作業也改為線上方式繳交，但沒想到竟被有心人士拿來利用！近日有網友發現，女學生將體操作業影片上傳到網路上給老師，結果卻被轉PO到臉書社團，被上萬網友意淫，讓她不禁直呼「噁心」，也相當心疼這些女孩。

原PO在「Dcard」發文表示，女學生上體育課要把體操運動的影片傳給老師，就先上傳到網路上。沒想到卻有人轉發在臉書社團內，供上萬陌生人意淫，還有人跑到YouTube影片下方寫下性騷擾的留言，嚇得女學生急忙將影片鎖起來，她見狀不禁怒批「這些人能否有點同理心？」

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原PO也心疼表示，「那些女生太可憐了，突然看到自己的作業影片底下那麼多意淫自己的留言，一定會心靈受創嚇到吧」。她只希望這篇文章曝光後，能讓女學生知道源頭在哪裡。

▲▼女學生運動片外流。（圖／翻攝自Dcard）

▲許多女學生的體育作業影片遭人外流。（圖／翻攝自Dcard）

不少網友看到後也相當氣憤，表示「噁爛，把人家作業發到社團再集體高潮，真的很有病」、「瘋掉，昨天才看完N號房，現在又看到這篇文嘔嘔嘔」、「好噁，學校不能處理這種事嗎」、「人究竟可以多噁心，這些人的行為真的刷新我的三觀」、「我知道是教學需要，但有必要一定要放到YT嗎？老師在想什麼」、「看就算了，最噁的是還在下面留言一些有的沒的，真的很沒水準，超噁心」。

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