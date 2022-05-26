　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

善耕365／安置童「我是不被愛，不被疼惜的」　淺談寄養家庭

圖、文／善耕365提供

五月份適逢母親節，小時候老師總是教導我們在母親節要跟媽媽說聲感謝，然而總會有些同學是沒有媽媽可以說謝謝的，老師就跟那位同學說「你可以把康乃馨送給爸爸或阿嬤呀」，當時我才知道，「母親」這個角色不僅有稱呼上的意義，更包含了深層的「照顧」議題。

我曾經看過一本書《袋愛到我家》，這是以「袋鼠」的「袋」為名，以「袋鼠寶寶」作為受創兒童象徵，寄養父母就如同袋鼠媽媽一樣，照顧袋鼠寶寶，並給孩子最安全的庇護。

社會上孤苦無依的孩子付出的寄養父母，值得我們認識，很榮幸可以邀請到「基督徒救世會」的社工督導跟我們分享寄養家庭的點滴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

孩子：我是不被「愛」的，不被「疼惜」的....

寄養家庭制度，是邊緣孩童的重要依靠。

《袋愛到我家》一書中有一個令我印象深刻的小故事，小苺(化名)來自一個低收入戶家庭，小苺因原生家庭提供的家庭支持與刺激不足，有發展遲緩的現象，寄養媽媽回憶起5歲的小苺第一天到寄養家庭時，那個瘦弱的模樣，就像受驚的小老鼠。

小苺吃東西很慢，而且吃完東西沒多久就吐出來，把新家的地板、床鋪全灑滿又酸又臭的嘔吐物，當下小苺不是像一般孩子一樣大哭大鬧，而是驚慌的問寄養媽媽：「你要打我屁股嗎？」，看到這句話我的心顫了一下，過去的小苺到底是經歷了什麼樣的生活呢?

每個孩子都是上天賦予人們最珍貴的寶貝，但這份寶貝不一定符合每位父母的期待，從小不被家庭尊重、輕視、受虐、疏忽照顧的孩子可能會失去自我價值感，陪伴這群孩子成長是寄養家庭的一大功課，一個身心健全的家庭可以提供孩子人格發展、保護的功能，若完整給予孩子則能幫助他有安全感，這些家庭功能是較難被機構、教保員所展現的，這也是為什麼邊緣孩子被安置在寄養家庭可能更好的原因。

「寄養」非「收養」，寄養家庭是什麼？

若孩子的原生家庭發生重大變故，親生父母無法或難以持續擔任照顧兒童的角色時，為確保兒童身心得到健全發展，而必須將兒童安置於親生家庭以外之家庭中，這個家可以是親屬寄養，也可以是合格的「寄養家庭」，這個暫時的家就是孩子等待親生家庭重組的避風港。

許多學生到外地讀書時會選擇到暫時的家-Homestay去寄宿，這個家提供了照顧、教育與支持等家庭功能，我們也可以想像寄養家庭就是這群小朋友暫時性的家，家庭寄養是專業性及社會性的兒童少年福利服務，這是一種以家庭為基礎的短期替代性照顧 — 顧名思義「寄養」非「收養」，孩子最後還是要回到他原本的家。

在寄養服務中有一種小朋友被稱為「 安置童(困難照顧兒童／少年)」。這群小朋友過去生活環境可能比較複雜，往往受到不當對待，這樣的孩子可能長期受到暴力、疏忽等，就像小莓一樣，長期不穩定的家庭型態可能造成孩子們出現具攻擊性、個性畏縮等狀況，這些都與童年創傷經驗(ACE)有關，孩子的身心狀況也因此出問題。

督導提到小嬰兒從0歲可能就開始學習玩所謂的「心理遊戲」，他能夠感受出你對他的喜好以及友善程度，寄養童也會刻意去探測寄養父母的容忍程度，剛開始接到寄養孩子的新手家長都會有一段「磨合期」，不僅是寄養家長需要調適，寄養童們也需要適應。

陪伴這群難安置童相對地更耗費寄養家長的心力，也使得有些寄養家長中途放棄、原生家庭的孩子出現不良反應，又或者是寄養童自身內心產生焦慮或抗拒，種種都消耗著寄養家庭的能量，但看著寄養童一天一天地回到生活正軌，卻是支持寄養父母持續服務的養分來源。

分離往往也是寄養家庭的考驗！愛包含分離與祝福

「結束服務時，這些寄養家長不會難過嗎? 」我問督導。

「當然會，但成熟的愛可能得要學會分離與祝福。」督導說。

當你用心栽培的蔬果成熟時、當你努力拉拔長大的小動物成長時，我們都有一天需要面臨分離這個議題，寄養和收養不一樣，是有期限的，分離往往也是寄養家庭的考驗，我們都看過《你的孩子不是你的孩子》這部作品，作品中闡述著父母不應該佔有孩子的人生，而相同地原生家庭和寄養家庭的孩子總有一天需要獨自飛翔，只是時間遠近的問題。

筆者沒有當過寄養家庭，卻能深深體會寄養父母分離時的感受，過去我曾經讓朋友寄養過寵物狗些許時間，狗對我來說就像家人一樣，當朝夕相處、細心呵護的家人突然被抽離，這種感覺很心酸，雖然我早就知道這終究不是屬於我的，我也有責任把他照顧的好，至少讓他在我身邊的時光是快樂的。

寄養家庭的愛是在雛鳥受傷時張開翅膀接納他。當幼鳥學會飛行後大方展臂祝福他，也許未來很難再見到一面，但這群寄養父母為我們的下一代做了最值得敬佩的守護。

仰賴著「愛心」支撐的寄養需要更多支持

隨著少子化、高齡化及年輕世代不願生養等生活型態，寄養家庭面臨數量不足的困境，且社會大眾認同感不足，但有需求的孩子卻未減少，從寄養家庭的退出與召募困難可以看到，除了世代家庭型態轉變、寄養個案照顧艱難等因素之外，同時也反映出政府的經費未能到位，寄養成本不斷增加，但地方政府提供的安置費用卻無法充分反映成本，大部分寄養家庭多以「行善」、「愛心」為導向，缺乏專業尊重與配套，讓投入寄養家庭者意願受影響。寄養家庭的制度，還有許多努力的空間，要讓寄養家長們感受到社會的認同感與支持，而不是僅仰賴著「愛心」支撐。

社工在與寄養家庭一起工作的時候並不是以監督的方式來參與，而是與寄養家庭一起成長為目標，回首工作的種種回憶，從過去多年收出養服務中體會到家庭教會我們的事，像是孩子從原本的叛逆、暴躁，但在寄養父母的愛與教導下，逐漸懂得管理情緒和責任感，或是孩子表達終於感受到自己擁有完整的家，這些回饋都讓社工相當感動，也間接著反思自己與家人、孩子間的互動。

個案帶給我們的學習，往往比我們帶給他們的多，他很珍惜每一次與家庭互動的過程，都是難能可貴的經驗。

不是永遠的家，而是重新站起來的勇氣

督導說，寄養家庭的家長和她回饋到，透過這樣與孩子的相處，能夠更理解自己與孩子的互動方式及教養方式，也才知道「分享愛」說起來很簡單，做起來卻很困難。

我們不能選擇原生家庭，我們也不能選擇親生孩子，同樣地寄養家庭也不能選擇孩子，督導說許多寄養父母反饋提到自己從寄養童身上學習到「接納」這件事，這是在每個家庭中都需要學習的大學問，當然寄養父母也是。

寄養家庭雖然只有短暫的時間陪伴孩子，那可能是孩子成長過程中最精華的時間，我們給孩子的不是永遠的家，而是幫助跌倒的孩子找回重新站起來的勇氣。

你也可以成為袋鼠媽媽！

如果想加入寄養家庭，且同住的家人品德端正、身心健康，沒有傳染性疾病及其他不良素行紀錄，家中環境、經濟條件符合，歡迎與基督徒救世會、家扶基金會、世界展望會等協會聯繫，一起袋愛到我家。

▲成為寄養家庭條件。（圖／基督徒救世會提供）

【作者資訊】
作者：小太陽社工師-邱瑀庭
社會工作是一個以生命服務生命的職業，期許自己以一個專業的角度用溫柔的筆觸寫出對生命的體悟，像一顆溫暖的太陽照亮世界黑暗的角落。
△ Instagram : littlesun_sw
△ FB : 小太陽社工師的小小日記

原文取自【善耕365公益媒合平台】《安置童：「我是不被愛，不被疼惜的...」給孩子一個避風港，淺談寄養家庭》

►亞馬遜熱賣！超美「木質玩具廚房」小孩玩不膩

ET快訊
台中20年「僑園飯店」宣布熄燈！最後營業日曝光
慘了！安珀赫德「做偽證」政府出手調查　恐面臨2國牢獄之災
僅2縣市不延長！　20縣市遠距教學至6／2
快篩陽=確診「視訊診療」攻略　四張圖解答3管道、4流程
每天8萬例vs三級警戒哪個更慘？　網1句話揭真相
女學生「運動片」大量外流　遭上萬人意淫！網怒轟：超沒水準
韓資深男演員食道癌逝！　去年還在拍戲
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

雲林小學新生較去年少91人　4所小學只有1個新生

台東+749！新增3死...1歲半女童「有腸道閉鎖病史」

不斷更新／僅新北不跟進！21縣市停課至6／2　全國遠距教學一次看　

再迎暴雨高峰！今晚到明早「豪、大雨狂轟半個台灣」　剩1天放晴

咬指甲是壞習慣還是強迫症？醫曝關鍵：「有這行為」快就醫

「快篩陽=確診」首日民眾衝中醫診所求判定　陳時中：只有開放西醫

彰化+3217！線上教學至6／5不提前放暑假　端午節過後滾動式檢討

善耕365／安置童「我是不被愛，不被疼惜的」　淺談寄養家庭

國小妹到圖書館上課！她見「遠距背後一幕」嘆：站在月台卻沒上車

苗栗校園施打BNT6／1上路　學童5／25起可赴醫療院所接種

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

黑貓成精「說人話」想開門　網笑翻求把你阿嬤賣掉版

童一靠20萬天線寶寶倒地　業者改口認錯：賠款全退

顏佑庭淚別...楊銘威狂接哏全員噴笑　「亞綸哥＝楊哥」鬼鬼.姚元浩笑出豬叫聲

醉駕衝斑馬線險奪3命　母遭撞仍緊抱6月大嬰

陶晶瑩的馭夫術「躲廁所翻白眼」　曝疫情期間「不洗澡」：不要浪費水XD

雲林小學新生較去年少91人　4所小學只有1個新生

台東+749！新增3死...1歲半女童「有腸道閉鎖病史」

不斷更新／僅新北不跟進！21縣市停課至6／2　全國遠距教學一次看　

再迎暴雨高峰！今晚到明早「豪、大雨狂轟半個台灣」　剩1天放晴

咬指甲是壞習慣還是強迫症？醫曝關鍵：「有這行為」快就醫

「快篩陽=確診」首日民眾衝中醫診所求判定　陳時中：只有開放西醫

彰化+3217！線上教學至6／5不提前放暑假　端午節過後滾動式檢討

善耕365／安置童「我是不被愛，不被疼惜的」　淺談寄養家庭

國小妹到圖書館上課！她見「遠距背後一幕」嘆：站在月台卻沒上車

苗栗校園施打BNT6／1上路　學童5／25起可赴醫療院所接種

求職哥LINE人資「1用詞」慘了！過來人篤定100%被刷：超不OK

東洋報喜！微球藥進入臨床獲千萬里程碑金　自製罕病藥在美上市

全聯小時達買600送300元！外送最多人點這商品　可疊392座台北101

外資狂賣這十檔、買進面板雙雄！台股跌逾百點　三大法人賣超146.37億

陸肯德基「靠這隻鴨」賣雞　一鴨難求討論度暴增10倍

先探／散熱產能復工　液冷散熱新革命

防疫旅館不夠用！　明起入境移工「免同地點」自主健康管理

台中男警愛慕女同事　偷鑰匙兩度闖宿舍偷內褲！遭記2小過

雲林小學新生較去年少91人　4所小學只有1個新生

一人600元起！北市「2飯店快閃促銷只到5／31」升級名牌洗沐組

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

生活熱門新聞

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

21縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看

快訊／今增104死「單日死亡首破百」　本土+81852

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

校園日增近萬例！4縣市今宣布是否提早放暑假

夫妻確診「3個月嫩嬰都沒事」　她靠1物熬過10天

女兒打BNT亡！母喊沒要國賠「只想看解剖報告」

即／盧秀燕：高中以下遠距教學延至6/2

2年3親人過世！台中男將辦「祭三喪」儀式：請避開

3歲孫「燒到迷糊」嬤急發文　網友1句話超霸氣

國小童沒電腦到圖書館上課　館方1舉動超暖

快訊／本土+81852「各縣市分佈曝」

前女友分手6年突來電討「青春補償60萬」：否則娶我

更多熱門

相關新聞

跨國婚姻　新手媽咪心路歷程

跨國婚姻　新手媽咪心路歷程

五月份充滿愛與感謝的日子，真的是成為爸媽後才能體諒為人父母的辛苦。跨國婚姻的我們，剛要適應新婚生活，卻馬上迎接新生命的到來，身為新手爸媽的我們真的措手不及，只能從中學習。

善耕365／疫情嚴峻時期　遊戲機挺社福

善耕365／疫情嚴峻時期　遊戲機挺社福

醫院社工日常　沒有家屬的病人

醫院社工日常　沒有家屬的病人

那些年「霸凌」在心中留下的陰影

那些年「霸凌」在心中留下的陰影

拉把孩子面向陽光　努力找一個家

拉把孩子面向陽光　努力找一個家

關鍵字：

寄養安置童善耕365弱勢兒少

讀者迴響

熱門新聞

快訊／女兒打BNT後亡！母「抬棺衝CDC」哽咽喊：陳時中下台

快訊／救命錢來了！政院拍板345.6億振興　89.9萬人受惠

資深主持大哥證實確診！

21縣市不提早放暑假　全國遠距教學一次看

快訊／今增104死「單日死亡首破百」　本土+81852

強尼戴普幫忙安珀赫德拿到水行俠

又一大學退場！華夏科大將停招　「校產擬台科大接收」

朱學恒直播測試PCR機！檢出「CT值27.7」秒變臉

原只是拍廣告…男星飛大陸「2年沒再回過家」

「鮭魚」名改不回來求立委國會質詢　鄉民狂酸

北市中小學、附幼下週維持遠距　私幼實體上課

校園日增近萬例！4縣市今宣布是否提早放暑假

新郎厭世臉迎娶富千金！光嫁妝就超3500萬

強尼戴普羞辱安珀：浪費我精液

安珀赫德被打臉「氣到衝出法庭」！惱羞無視法官

更多

最夯影音

更多
強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻

強尼戴普請DC總裁當證人！　「體腔搜身」目擊者1句話全場笑翻
叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

叫不回來！哈士奇跳湖游泳　遊客圍觀10mins只為等上岸

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

王心凌男孩出列！《愛你》炸出老粉　爸爸洗頭洗一半...衝出來看青春

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

內灣鹽水雞Live叫賣聲　魔性「～音調」後勁強

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

男大生雨夜打滑遭輾斃　竟是無腿泳士陳亮達！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面