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連鎖KTV員工側錄盜卡爽刷75萬　狂買蘋果產品、高價金飾變賣

▲刑事局偵七大隊26日宣布破獲外籍、台灣偽卡盜刷犯犯罪行為，並逮捕保加利亞籍D男及廖男到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊26日宣布破獲外籍、台灣偽卡盜刷犯逮捕廖男到案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊日前接獲台灣多家銀行報案，有外籍歹徒利用歐盟義大利發行的銀行信用卡內碼，精心偽造成信用卡成品後，在台灣百貨公司專櫃盜刷購買高價物品，另外也有國內發行信用卡遭不明歹徒側錄內碼後盜刷案件，由於案件數量不少引發金融界關注，刑事局26日宣布破獲該兩起重大信用卡偽造盜刷案，逮捕3名犯嫌。

刑事局指出，偽造國外信用卡盜刷案件，係犯嫌透過管道在取得義大利犯罪集團側錄信用卡內碼，該名保加利亞籍D嫌來台以觀光名義，拿著上述假卡來台以操作ATM方式辦理預借現金，D男以此手法爽領數萬元新台幣，並隻身投宿花蓮縣、台北市各大旅館，警方調閱監視器鎖定D男（40歲）身分，4月21日將他逮捕歸案。

▲刑事局偵七大隊26日宣布破獲外籍、台灣偽卡盜刷犯犯罪行為，並逮捕保加利亞籍D男及廖男到案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊26日宣布破獲外籍、台灣偽卡盜刷犯，並逮捕保加利亞籍D男到案。（圖／記者張君豪翻攝）

另外一名在台灣知名連鎖KTV打工的廖嫌（47歲）有多次盜刷信用卡犯罪紀錄，利用在KTV打工期間，以店員身分拿消費者信用卡側錄擷取內碼，事後製成偽卡到全台各大百貨公司盜刷APPLE產品、高價金飾珠寶銷贓變賣，警方統計他總共盜錄5張偽卡盜刷金額高達75萬元新台幣。廖男犯案後四處投宿旅館潛逃，5月17日在北市中正區某商旅遭警方逮捕。

▲刑事局偵七大隊26日宣布破獲外籍、台灣偽卡盜刷犯犯罪行為，並逮捕保加利亞籍D男及廖男到案。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊會同花蓮縣警局刑大、新北市海山分局、北市中山、松山分局共組專案小組，報請台北地檢署檢察官朱家蓉指揮偵辦，先後逮捕兩名詐欺慣犯及廖嫌女友溫女（39歲），但女方到案後否認知悉男友盜刷犯行，廖男則否認犯行。廖男訊後遭檢察官聲押獲准，溫女暫無涉案證據，檢察官訊後請回。D男則裁定5萬元交保候傳、限制出境。

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