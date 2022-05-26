北部妹「白飯加綠豆湯」被友糾正　老饕曝祖傳吃法：仙草也可以

記者黃翊婷／綜合報導

台北市一名女網友在臉書PO文表示，以前看爸爸吃白飯會加冰的綠豆湯，以為大家都是這樣吃，沒想到有一次在朋友家吃飯，被糾正之後才知道沒有這種吃法。不過，文章公開之後，不少網友留言表示，小時候的確吃過白飯加綠豆湯，非常消暑，夏天吃很過癮，「南部吃法」、「仙草也可以，我們家長輩都是這樣吃的」、「我小時候在高雄，阿公也這樣吃」。

▲原PO會把白飯和綠豆湯攪拌之後再吃。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書「爆廢公社」的文章中提到，以前看爸爸吃白飯會加冰的綠豆湯，就跟著一起這樣吃，甚至吃到變成習慣，以為外面大家也都是這樣吃的，結果有一次到朋友家吃飯，竟然被糾正沒有這種吃法，讓她超級驚訝，「想知道有人也會白飯加冰綠豆湯這樣攪拌吃嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

文章公開之後，引起網友熱議，有一派人表示真的是第一次看到這種吃法；還有部分吃過的人覺得不好吃，「吃是可以吃，但是不好吃」、「味道根本不搭，要吃粗飽（意即只吃飽而不講究飲食精緻度）到極致才吞得下去吧」。

但也有不少網友留言分享，小時候的確吃過白飯加綠豆湯，類似八寶粥的概念，很適合夏天沒有胃口的時候吃，「冰熱都好吃，熱的要甜一點，當甜點吃」、「仙草也可以，我們家長輩都是這樣吃的」、「南部吃法，夏天吃不錯，家裡有務農的話比較有機會吃到」、「我小時候在高雄，阿公也這樣吃」、「重點是要吹著電風扇吃，吹冷氣吃沒那種感覺」、「我家都用生米跟綠豆下去一起煮，等涼了再冰起來，夏天吃真的好吃」。