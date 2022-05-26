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叫外送填錯地址　外送員1句話暖爆她「時間超過也沒棄單」

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友日前在臉書PO文分享叫外送遇到的暖心小故事，她訂完餐點之後才發現填錯地址，因為訊號不好，無法馬上聯繫到外送員，沒想到對方不僅沒有棄單，還反過來安慰她說，「沒關係，因為還有下個單要接」，最後也順利將餐點送到正確的地址。網友們看完文章紛紛留言稱讚這名外送員很有耐心，「基本不要太為難都會送」、「客人的態度，決定外送員的服務」。

▲▼宅配,外送,防疫,UBereat,foodpanda。（圖／記者周宸亘攝）

▲原PO叫外送卻填錯地址，幸好遇到有耐心又暖心的外送員。（示意圖／記者周宸亘攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆廢公社二館」的文章中提到，「第一次遇到這麼有耐心的外送員，而且時間都超過了，他並沒有棄單，還一直嘗試與我聯絡。」事情要從前幾天說起，她訂完外送之後，才發現填錯地址，雖然馬上訊息給外送員，但因為訊號不好，訊息傳不出去，於是改用電話打給對方，並告知「不好意思，我給錯地址了」，沒想到對方完全不生氣，還反過來安慰她說，「沒關係，因為還有下個單要接」。

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原PO表示，由於無法更改訂單，與外送員討論過後，決定先傳簡訊留下聯繫方式，再看要怎麼樣把餐點送過去，結果過沒多久，外送員就把餐點送過來了，「我男友開玩笑說因為我是女生，好講話，要是男生去拿，可能會被嫌棄或棄單。」但她收到餐點之後還是覺得很抱歉，一直對外送員說不好意思，並補貼對方一些錢當作小費。

文章公開之後，掀起網友熱議，大家紛紛留言大讚原PO態度好和外送員有耐心，「基本不要太為難都會送」、「客人的態度，決定外送員的服務」、「有小費就會比較消氣，我還遇過地址寫錯差了3、4公里，好心幫他送過去連個屁都沒有」、「好好說的話外送員都會幫忙送，不論性別」、「這是一個很現實的時代」、「原PO很棒喔，因為妳的態度讓外送員想要好好把東西送到客戶手中，這樣很好，外送員也辛苦了」。

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