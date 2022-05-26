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社會 社會焦點 保障人權

小王腰痛無法滿足！人妻「吸1口鹹鹹」哭喊：我慾求不滿　夫秒綠炸

▲桃園市林姓人夫與林姓女子婚外情，林姓人夫上傳「明天要跟你瘋狂愛愛」等鹹濕對話給林女，人妻查獲怒向小三求償250萬。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

▲新竹人妻突然離家出走，丈夫尋找時無意間發現她外遇，氣得對小王提告求償。（示意圖／取自免費圖庫pexels）攝）

記者陳韻如／新竹報導

新竹一名人妻突然離家出走，其丈夫發現後焦急尋找，沒想到卻意外發現她竟在外搞外遇，還互傳鹹濕對話，內容提及，「吸到鹹鹹的」、「我慾求不滿」等。人夫事後憤而對小王提告求償，法官審理後，判小王須賠償40萬元。全案可上訴。

人夫提告主張，他與妻子結婚多年，育有兩名子女，但2021年1月間妻子卻突然不告而別，他為了尋找妻子，除了報警協尋之外，也在家中找尋可能的線索，沒想到卻意外在妻子遺留在家的舊手機中發現，妻子曾與一名男子密切聊天，且內容有諸多形容性愛過程等不堪入目的對話，他頓時綠光罩頂，氣得向對方提告求償。

對此，小王並未出庭，也未提出任何書狀聲明及陳述。而法官審理時勘驗人夫所提的對話截圖，發現人妻曾對小王喊，「寶貝，你昨晚吃了威而鋼嗎？需求無度？」兩人甚至還討論人妻是否吞精，而人妻則回應，「吸到鹹鹹的，吞了，沒有很多還可以接受」等語。

不僅如此，人妻還傳送哭哭符號給小王喊，「我慾求不滿啦」，小王則回覆，「腰痛不舒服多多包涵」等，法官因此認定2人姦情，小王嚴重侵害人夫配偶權，最終判小王須賠償人夫40萬元。全案可上訴。

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