確診通緝犯衝台中就醫　急診室外撒野咆哮醫護...眾人嚇壞急報警

▲林男（圖右）被警方帶至戶外隔離偵詢室偵訊。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

新竹一名林姓男子，日前因確診前往台中市北區中國醫要看病，卻不願配合醫院防護規定，並向醫護人員大聲咆哮，轄區警方獲報到場查證身分時，發現林男因妨害公務被判刑沒報到執行遭通緝，經衛生局證實林男為外縣市確診個案，警方將他帶回派出所偵訊，由檢察官視訊遠端問訊後，以防疫救護車戒護林男至台中看守所。

台中市第二警分局表示，17日下午5時許，21歲林姓男子至中國醫藥大學附設醫院，稱自己確診要就醫，醫護人員請他到防疫通道門診處就診卻不願配合，還在醫院外不斷大聲咆哮、企圖闖進急診室，院方擔心林男造成疫情擴大影響醫護人力及就診民眾，報警處理。

文正派出所警員謝詠升、呂建中獲報後，穿著全套防護衣前往現場，向林男確認身分時，發現他是新竹地檢署發布的妨害公務通緝犯，員警也向衛生局查證，確定林男是外縣市收治的確診個案，因此將他帶回派出所的戶外隔離偵詢室偵訊。

台中市第二警分局表示，本案偵辦員警雖依規定穿著防護裝備，但2人與確診者長時間接觸達6小時以上，規劃2日於指定處所待命服勤，2日輪休自主檢疫應變，並指派專人關懷同仁身體狀況並回報，2員返回服勤前亦須以快篩試劑檢測確認為陰性；另針對巡邏車、隔離偵詢處所等相關處所也全面清潔消毒，目前謝、呂2員快篩均呈陰性。