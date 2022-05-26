之前沒聽過！她確診「冒1症狀」以為中風　苦主+1：前四天都沒知覺

▲網友分享身體狀況。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者陳俊宏攝）

記者曾筠淇／綜合報導

本土疫情嚴重，不少確診者、康復者都會分享自己的身體狀況，近日就有網友透露，她染疫之後，竟出現「頭皮發麻」的症狀，會不會是身體出什麼狀況？貼文曝光後，引發網友討論，其中就有不少人都有類似情況。

這名女網友在臉書社團「確診者有話要說」上發文，提到她染疫之後，某天下午睡醒便出現「頭皮發麻」的症狀，「頭皮一直麻麻的」，因為一直持續著，所以讓她根本無法繼續睡覺。對此，她便焦急詢問，這是染疫後才出現的症狀嗎？還是她身體出狀況？

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▲有些確診者出現「頭麻」的症狀。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我染疫時，也有這問題，我臉跟手腳也都會很麻，我麻了五天」、「我確診前四天有手麻，麻到沒知覺的那種，第五天就沒了」、「我有！跟你一樣，我也正在納悶為什麼會有這個症狀」、「我前幾天也有頭皮、整顆頭麻掉，然後臉也是麻掉」。

原PO看到大家的分享以後，不禁表示「我還以為自己是異類，會不會要中風了咧！」她前幾天一直上網找資料，結果都沒人有類似症狀。對此，也有網友分享，雖然她的舌頭也麻麻的，不過差不多第五天就緩解，反而其他症狀比較嚴重。

此外，更有網友透露，醫院打電話關心她的情況時，她有說明自身頭麻的症狀，對方告訴她「如果解隔離後還會這樣，可能要去看腦神經科。」

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