只差柯文哲拍板！中小學提早放暑假？　黃珊珊：今下午記者會說明

記者袁茵／台北報導

台北市中小學、幼兒園於5月23日至5月27日進行遠距教學，其中國三、高三則一路遠距教學至畢業典禮；至於下週是否維持遠距教學，甚至直接提早放暑假，台北市長柯文哲日前不斷表示，26日才對外公布。對於目前北市府討論狀況，台北市副市長黃珊珊26日上午表示，將在下午記者會說明。

▲黃珊珊視察台北市兒童BNT疫苗開打。（圖／記者李毓康攝）

台北市政府於26日至6月3日進行兒童BNT接種，預計158所學校會全部接種完畢。台北市副市長蔡炳坤25日說明，目前主要以校園接種為主，另還有協調16家醫院開設兒童BNT門診，接種日期則在下週，另有7000多劑開放給診所施打，希望讓兒童BNT儘速在6月3日全部接種完畢。

面對開打兒童BNT首日，台北市副市長黃珊珊26日上午到銘傳國小視察狀況，中途還有與學童聊天交談。黃珊珊於會後受訪時表示，看起來孩子都滿開心的，且大部分都滿習慣在家上課，也覺得在家上課滿方便，「我覺得只要他們開心學習，讓學校、家長放心都是很好的事。」並提醒學童回家要多喝水，如果打完疫苗後有異狀得馬上處理。

至於外界關心的下週是否遠距教學，甚至提前放暑假一事，黃珊珊回應，上午9時會與台北市長柯文哲報告，北市教育局已於25日討論過，但仍要等柯文哲的決策，並且於今天下午記者會對外說明。